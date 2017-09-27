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Испытания российской ракеты «Тополь-М» вызвали тревогу в США
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    Испытания российской ракеты «Тополь-М» вызвали тревогу в США

    18:25  27 Сентября 2017  /обновлено: 18:29  27 Сентября 2017
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    Испытания российской ракеты «Тополь-М» вызвали тревогу в США

    Вашингтон, 27 сентября. Испытания российской баллистической ракеты «Тополь-М», которые проводились на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области, вызвали тревогу в США. Об этом сообщает американский еженедельный журнал Newsweek.

    Испытания показали, что ракета способна преодолевать расстояние в 11 тыс. км., а значит, в зону ее досягаемости  попадают крупнейшие города США, включая Вашингтон и Нью-Йорк. При этом конструкция ракеты позволяет монтировать на нее ядерную боеголовку.

    Испытания российской ракеты «Тополь-М» вызвали тревогу в США

    Как отмечает автор статьи Том О'Коннор, многие пользователи соцсетей, которые стали свидетелями испытаний, приняли ракету за НЛО. Некоторые из них в шутку предложили сопровождать снимки полета ракеты музыкой из сериала «Секретные материалы», посвященного расследованиям инопланетных контактов.  

    Напомним, что ракетный запуск состоялся 26 сентября. Ракета «Тополь-М» была запущена с полигона «Капустин Яр» и успешно поразила условную цель на арендуемом Россией полигоне «Сары-Шаган», расположенном в Казахстане.  

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    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #сша #ракета #тополь-м #испытания
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