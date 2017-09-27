Глава ОЗХО поздравил Россию с полной ликвидацией химического оружия

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Москва, 27 сентября. Глава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмед Узюмджу поздравил Россию с полной ликвидацией запасов химического оружия после уничтожения последнего килограмма отравляющих веществ в Удмуртии.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва рассчитывает стать примером для других стран в вопросе уничтожения боевых отравляющих веществ. Известно, что глава государства дал старт ликвидации последнего килограмма химических веществ на базе в Удмуртии.

Руководитель ОЗХО Ахмед Узюмджу поздравил Россию с «важным достижением», которым является уничтожение оружия массового поражения. Он высоко оценил работу экспертов, которые были участниками процесса.