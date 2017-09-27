Глава Росавиации сообщил об аресте самолетов «ВИМ-Авиа» в Даламане, Анталье и Льеже

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Москва, 27 сентября. Самолеты авиакомпании «ВИМ-Авиа» арестованы за долги в аэропортах Даламана, Антальи и Льежа. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько на выступлении в Госдуме.

Он отметил, что компания не сможет вывезти пассажиров своими силами.

«За долги ее самолеты арестованы в аэропортах Антальи и Даламан Турецкой республики, а также во Франции в аэропорту Льеж», — сказал Нерадько.

Также глава Росавиации заявил, что собственник «ВИМ-Авиа» может скрываться за границей.

Напомним, после многодневных задержек рейсов в «ВИМ-Авиа» объявили, что не имеют средств, чтобы выполнять чартерные перевозки. Регулярные вылеты авиакомпании продолжаются.

Ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал министра транспорта Максима Соколова и вице-премьера РФ Аркадия Дворковича в связи с ситуацией вокруг «ВИМ-Авиа» и потребовал немедленно разобраться в случившемся, сообщает Ura.ru.