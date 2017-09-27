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Сирия новости 27 сентября 19.30: потери ИГ и курдов близ Ракки, исламисты «Нусры» задержаны в Дамаске
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    Сирия новости 27 сентября 19.30: потери ИГ и курдов близ Ракки, исламисты «Нусры» задержаны в Дамаске

    19:30  27 Сентября 2017
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    Потери ИГ и курдов близ Ракки

    Сирия, 27 сентября. Курды и ИГИЛовцы понесли потери в столкновениях к востоку от города Ракка. Несколько боевиков, скрывающихся под видом жителей, задержаны в Дамаске. «Джейш Аль-Изза» распространяла дезинформацию о якобы сбитом самолете ВКС РФ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: нанесли удары по военной авиабазе боевиков «Абу Аль-Духур» в южной части провинции Алеппо.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли огонь по позициям радикалов близ населенного пункта Хараста на северо-востоке Дамаска; понесли потери в военной технике в районе Восточной Гуты; арестовали нескольких боевиков в районе Аль-Мазза в Дамаске; нанесли удары по опорным пунктам «Нусры»*** в провинции Идлиб.

    «Исламское государство»: потеряло 40 боевиков в столкновениях с курдами восточнее города Ракка; ведет бои с SDF**** в квартале Аль-Кахрубаа в Ракке; обстреляло деревню Сабура к востоку от Хамы.

    «Тахрир Аш-Шам»: провела обстрел населенного пункта Аль-Макруса в Западной Гуте Дамаска; подверглась ударам ВВС Сирии близ населенного пункта Аль-Атариб в западной части Алеппо.

    Курды: утверждают, что ликвидировали 14 террористов ИГ1 в провинции Дейр эз-Зор; захватили 50 процентов города Аль-Сувар северо-восточнее Дейр эз-Зора; понесли потери в результате нападения ИГ к востоку от Ракки.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Боевики обстреляли населенный пункт Аль-Макруса, расположенный на территории оазиса Западная Гута, передает военный источник в сети Twitter (abonorx1). Напомним, данные территории на юго-западе Дамаска контролируют военнослужащие Сирийской арабской армии (САА).

    Тем временем правительственные силы нанесли удары по укрепрайонам боевиков «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам» недалеко от деревни Хараста в районе Восточной Гуты. Об этом сообщает оппозиционное новостное агентство Shahba Press. Кроме того, войска САР вели перестрелки с исламистами в районе Айн-Тарма, а также близ деревни Кафр Батна. По сведениям Twitter-канала (Almghyr0A7rar), в результате вооруженных стычек сирийские подразделения потеряли два танка Т-72, артиллерийскую установку и бульдозер.

    В административном центре провинции в районе Аль-Мазза были проведены обыски, в ходе которых сотрудники полиции арестовали нескольких боевиков, скрывающихся под видом мирных жителей. Согласно информации, опубликованной на странице военного источника в Twitter (ommajdaljoulani), радикалы планировали организовать в столице теракт.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Информационное агентство Damascus Now сообщает о новых боевых вылетах сирийских ВВС на западе провинции Алеппо. Правительственные военные самолеты нанесли серию авиаударов недалеко от населенного пункта Аль-Атариб.

    Между тем ВКС России продолжают работу в южной части региона. Как сообщает Twitter-канал (AEJKhalil), авианалет был осуществлен вблизи военной авиабазы боевиков «Абу Аль-Духур», расположенной на границе между провинциями Идлиб и Алеппо.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Военный источник в соцсети Twitter (QSD_Jabha), подконтрольный Сирийской демократической армии (SDF), утверждает, что в результате последних вооруженных столкновений между террористами «Исламского государства»2 и курдами были ликвидированы 14 радикалов террористической группировки. В данный момент информация проверяется.

    Между тем Twitter-канал (Baco_UK) сообщает о том, что около 50 процентов города Аль-Сувар находится под контролем «демократических сил», тогда как ранее некоторые курдские источники утверждали, что населенный пункт был полностью захвачен SDF и Отрядами народной самообороны (YPG).

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Несколькими часами ранее сообщалось об обстрелах шиитских населенных пунктов Аль-Фуа и Кефрая со стороны антиправительственной группировки «Джебхат Ан-Нусра»3. Стало известно, что несколько гражданских лиц получили ранения. Согласно информации агентства новостей Al Masdar News, исламисты выпустили более пятидесяти ракетных снарядов по жилым районам городов. Кроме того, боевики также открывали огонь из тяжелой артиллерии.

    ВВС Сирии продолжают проводить бомбардировки опорных пунктов радикалов «Исламского движения восточного Туркестана», действующих на стороне «Тахрир Аш-Шам», вблизи деревни Ат-Таманиа, сообщает агентство новостей Damascus Now. Никакой информации о потерях со стороны антиправительственной организации не поступало.

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    По сведениям новостного портала Al Masdar News, большая группа террористов «Исламского государства» под видом беженцев проникла в деревню Самра, расположенную в трех километрах к востоку от административного центра провинции. ИГИЛовцы открыли огонь по курдским контрольно-пропускным пунктам, в результате чего части Демократических сил Сирии (SDF) были вынуждены ненадолго оставить свои позиции. Тем не менее в конечном итоге отряд террористической группировки был уничтожен. В свою очередь, курдские войска потеряли около 40 бойцов убитыми.

    В настоящий момент разворачиваются ожесточенные бои между курдами и радикалами ИГ недалеко от здания института в квартале Аль-Кахрубаа в Ракке, передает военный источник в Twitter (Q_Alenezy).

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    В первой половине дня некоторые новостные порталы, подконтрольные вооруженной оппозиции, заявляли о том, что  исламистам формирования «Джейш Аль-Изза» удалось сбить военный самолет ВКС РФ к северу от Хамы. Данные сведения не подтвердились. Об этом сообщают военные источники информагентства Al Masdar News.

    Тем временем, по словам корреспондентов Damascus Now, под обстрелом террористов «Исламского государства» оказалась деревня Сабура, расположенная на востоке провинции. Напомним, ранее ИГИЛовцы открыли огонь по городу Саламия. О возможных жертвах среди мирного населения не сообщалось.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Агентство новостей Iraqi News опубликовало данные, согласно которым за время первой фазы наступления в провинции Киркук от террористов «Исламского государства» были зачищены более пятисот поселений. Кроме того, в ходе столкновений были ликвидированы 557 ИГИЛовцев, 46 автомобилей со взрывчаткой. 381 самодельное взрывное устройство, заложенное радикалами, было обезврежено. Напомним, правительственные вооруженные силы ведут освободительную операцию в Киркуке при поддержке бойцов «Хашд Аш-Шааби». Одновременно с этим столкновения между силами террористической группировки и иракскими войсками отмечаются в провинциях Аль-Анбар и Салах Эд-Дин.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #ирак #саа #дейр эз-зор #ракка #новости сирии #идлиб #сса #хомс
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 27 сентября 19.30: потери ИГ и курдов близ Ракки, исламисты «Нусры» задержаны в Дамаске
    Сирия новости 27 сентября 16.30: ВКС РФ уничтожили командиров «Нусры» в Хаме, боевики обстреляли шиитские города в Идлибе
    Сирия новости 27 сентября 12.30: ВКС РФ ликвидировали 32 террориста в Идлибе, жертвы коалиции США в Ракке
    Сирия новости 27 сентября 07.00: САА продвигается в Хомсе, ВКС РФ атаковали боевиков в Идлибе и Дейр эз-Зоре
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