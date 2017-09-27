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    Главные новости 27 сентября

    19:00  27 Сентября 2017
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    Главные новости 27 сентября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей среды, 27 сентября.

    Российский сатирик Михаил Задорнов, который страдает от раковой опухоли мозга, после неудачной операции в Германии обратился к целителям. Больной раком Задорнов после отказа немецких врачей обратился к целителю.

    Депутаты Госдумы назвали закон «Об образовании», подписанный украинским президентом Петром Порошенко, «актом этноцида русского народа на Украине». Госдума обвинила Порошенко в этноциде русского народа на Украине.

    В поселке Калиновка Винницкой области Украины произошел мощный взрыв на одном из крупнейших на Украине складов боеприпасов. Эксперт предположил, что ЧП может быть связано с громким скандалом, разразившемся вокруг поставок оружия из ЕС в Африку и, прежде всего, в Южный Судан. Эксперт: Взрывы в Виннице связаны с поставками Украиной оружия в Южный Судан.

    Первый в мире эротический морской круиз под названием Desire Cruise стартовал в Венеции. Первый в мире морской секс-круиз стартовал в Италии.

    Американский президент Дональд Трамп в очередной раз заявил, что готов к решению проблемы КНДР военным путем, однако делать этого ему бы не хотелось, поскольку последствия могут быть разрушительными. Трамп дал гарантии разрушительных последствий для КНДР.

    Сирийская армия продвинулась на восток, достигнув юга Рабах ибн Умайя в Хомсе, ВКС РФ выпустили две крылатые ракеты по позициям боевиков в провинциях Идлиб и Дейр эз-Зор. Сирия новости 27 сентября 07.00: САА продвигается в Хомсе, ВКС РФ атаковали боевиков в Идлибе и Дейр эз-Зоре.

    В провинции Идлиб ликвидированы пять влиятельных полевых командиров, руководивших террористами группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России), напавшими 18 сентября на военных полицейских РФ. Об этом в среду сообщили в Минобороны России. Сирия: пять командиров «Джебхат ан-Нусры» ликвидированы в провинции Идлиб — Минобороны РФ.

    Совет Федерации призвал мировое сообщество осудить украинский закон об образовании, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Совфед России призвал мир осудить украинский закон об образовании.

    Власти Соединенных Штатов Америки признали, что «русские хакеры» не имеют никакого отношения к взлому избиркома штата Висконсин. США признали, что «русские хакеры» не взламывали избирком Висконсина.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
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