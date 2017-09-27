Шведскую Skania оштрафовали на 880 млн евро за картельный сговор

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Брюссель, 27 сентября. Еврокомиссия оштрафовала шведскую компанию Skania, которая специализируется на производстве грузовиков и автобусов, на 800 млн евро за участие в картельном сговоре.

Антимонопольные органы Евросоюза установили, что на протяжении последних 14 лет Skania договаривалась с конкурентами об объемах и ценах новой техники, отвечающей современным стандартам экобезопасности. Соучастники сговора, компании MAN, DAF, Daimler, Iveco и Volvo/Renault, согласились на сделку, признав свою вину, и были оштрафованы суммарно на 2,9 млрд евро. Однако Skania отказалась признавать свое участие в картеле.