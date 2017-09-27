Ликвидный товар: эксперт объяснил, почему США медлят с уничтожением химоружия

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в полном объеме выполняет весь комплекс мероприятий, направленных на разоружение.

«Россия строго выполняет свои международные обязательства, в том числе — в сфере разоружения и нераспространения оружия массового поражения», — сказал глава государства.

Он выразил надежду на то, что примеру России, уничтожившей сегодня последний химический боезапас, последуют и другие страны. Путин указал, что США, обладающие значительным запасом смертоносного оружия массового поражения, уже трижды под различными предлогами уклонялись от взятых на себя обязательств по его уничтожению. В частности, якобы из-за невозможности запланировать соответствующие расходы в бюджете.

«Что звучит странновато», — заметил национальный лидер.

Иронию Владимира Путина разделил бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин.

«Действительно, США у нас очень «бедное» государство, денег им постоянно ни на что не хватает», — прокомментировал ситуацию Федеральному агентству новостей Никулин.

Эксперт напомнил, что общегодовой бюджет Пентагона превышает 500 миллиардов долларов, даже незначительной части этих средств было бы достаточно для того, чтобы в максимально сжатые сроки выполнить все пункты программы по разоружению. Также эксперт подчеркнул, что значительные суммы власти Америки тратят на поддержку и развитие демократии за рубежом.

«Все чаще и чаще появляются слухи о том, что у той или иной группировки на Ближнем Востоке вдруг внезапно появляется химическое оружие. Думаю, подобные данные оказываются в информационном пространстве неспроста. Видимо, химическое оружие – это ликвидный товар, который всегда можно где-нибудь «пристроить». Соединенные Штаты придерживают свои запасы. Как говорится: «пригодится», — резюмирует Никулин.

Россия планировала полностью уничтожить химическое оружие к 2020 году, но властям удалось завершить программу по разоружению почти на 2,5 года раньше обозначенного срока. Было уничтожено почти 40 тысяч тонн отравляющих веществ. На эти нужды было потрачено около 300 миллиардов рублей. Планируется, что в будущем площадки, которые использовались для хранения и уничтожения химоружия, в будущем будут технически переоснащены для производства гражданской продукции.