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Хомс: Ар-Растан присоединился к режиму прекращения боевых действий
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    Хомс: Ар-Растан присоединился к режиму прекращения боевых действий

    18:11  27 Сентября 2017
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    Хомс: Ар-Растан присоединился к режиму прекращения боевых действий

    Хомс, 27 сентября. Город Ар-Растан и ряд населенных пунктов в Хомсе подписали соглашения о режиме прекращения огня.

    Соглашение о перемирии было подписано в мэрии административного центра провинции — городе Хомс. В подписании участвовали общественные деятели, старейшины поселений, примкнувших к перемирию, и сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

    Отмечается, что кроме Ар-Растана договор о прекращении ведения огня подписали представители еще 25 населенных пунктов в северной части провинции Хомс. Власти провинции Хомс высоко оценили усилия российской стороны, направленные на урегулирование конфликта в Сирийской арабской республике.

    Хомс: Ар-Растан присоединился к режиму прекращения боевых действий

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #перемирие #хомс #ар-растан
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