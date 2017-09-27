Хомс: Ар-Растан присоединился к режиму прекращения боевых действий

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Хомс, 27 сентября. Город Ар-Растан и ряд населенных пунктов в Хомсе подписали соглашения о режиме прекращения огня.

Соглашение о перемирии было подписано в мэрии административного центра провинции — городе Хомс. В подписании участвовали общественные деятели, старейшины поселений, примкнувших к перемирию, и сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Отмечается, что кроме Ар-Растана договор о прекращении ведения огня подписали представители еще 25 населенных пунктов в северной части провинции Хомс. Власти провинции Хомс высоко оценили усилия российской стороны, направленные на урегулирование конфликта в Сирийской арабской республике.