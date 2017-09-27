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Правительство утвердило паспорт проекта по оздоровлению Волги
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    Правительство утвердило паспорт проекта по оздоровлению Волги

    19:00  27 Сентября 2017
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    Правительство утвердило паспорт проекта о сохранении экосистемы Волги

    Москва, 27 сентября. Правительство России утвердило паспорт проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги». На сайте кабмина уточняется, что до конца 2025 года в рамках этого проекта планируется снизить объем сброса загрязненных сточных вод в Волгу как минимум на 80%. Для этого специалисты намерены использовать наилучшие доступные технологии по очистке.

    Проектом предусмотрено, что к 2018 году будут оснащены автоматизированными системами и лабораториями не менее 30% объектов, негативно влияющих на окружающую среду. Системы очистки сточных вод в перспективе установят на всех предприятиях, включая «Красный Октябрь». Также запланированы мероприятия по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы, передает «Свободная пресса».

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    Автор: Борис Любимов
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