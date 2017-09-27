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Происшествия
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Происшествия
Площадь пожара на мебельной фабрике в Ульяновске достигла 1,5 тыс. кв. м
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    Площадь пожара на мебельной фабрике в Ульяновске достигла 1,5 тыс. кв. м

    17:59  27 Сентября 2017
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    Площадь пожара на мебельной фабрике в Ульяновске достигла 1,5 тыс. кв. м

    Ульяновск, 27 сентября. Пожар произошел в цехе по производству мебели на фабрике в Ульяновске. Как сообщили в региональном управлении МЧС РФ, возгорание случилось в здании на улице Герасимова в 15.40.

    Спасатели ликвидировали пожар в 17.20 по местному времени (16.20 мск) силами 65 сотрудников МЧС и 13 единиц техники. Причины случившегося устанавливаются.

    По предварительным данным, площадь пожара составила около 1,5 тысяч квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #пожар #ульяновск #фабрика
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