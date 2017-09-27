Полиция задержала воронежского насильника 74-летней пенсионерки

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Воронеж, 27 сентября. Ранее судимый 39-летний житель Воронежа в течение шести месяцев насиловал 74-летнюю пенсионерку, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по нескольким статьям.

Правоохранительные органы расследуют преступление на сексуальной почве, возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. По данным следствия, 39-летний житель Воронежа с апреля по сентябрь текущего года неоднократно проникал в дом пенсионерки и покушался на изнасилование.

Запуганная злоумышленником жертва не обращалась в полицию, но рассказала своей родственнице о непрекращающихся насильственных действиях со стороны рецидивиста. Подозреваемого задержали, ведется расследование.