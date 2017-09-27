Трамп «уличил» Facebook и ряд СМИ в заговоре против него
Вашингтон, 27 сентября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что между руководством соцсети Facebook и рядом СМИ существует тайный сговор.
«Facebook всегда была против Трампа. Сети были против Трампа, Фейковые Новости (CNN), The New York Times (извинились) и Washington Post были против Трамп. Сговор?» — отметил американский политик.
Facebook was always anti-Trump.The Networks were always anti-Trump hence,Fake News, @nytimes(apologized) & @WaPo were anti-Trump. Collusion?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2017
Напомним, в июне 2017 года три сотрудника телеканала CNN уволились после публикации статьи о «контактах» представителей предвыборного штаба Дональда Трампа с российской стороной. Как указано в заявлении, журналисты нарушили редакционные правила подготовки материалов.