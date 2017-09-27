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Общество
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Политика
Трамп «уличил» Facebook и ряд СМИ в заговоре против него
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    Трамп «уличил» Facebook и ряд СМИ в заговоре против него

    18:11  27 Сентября 2017  /обновлено: 18:43  27 Сентября 2017
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    Трамп «уличил» Facebook и ряд СМИ в заговоре против него

    Вашингтон, 27 сентября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что между руководством соцсети Facebook и рядом СМИ существует тайный сговор.

    «Facebook всегда была против Трампа. Сети были против Трампа, Фейковые Новости (CNN), The New York Times‏ (извинились) и Washington Post были против Трамп. Сговор?» — отметил американский политик.

    Напомним, в июне 2017 года три сотрудника телеканала CNN уволились после публикации статьи о «контактах» представителей предвыборного штаба Дональда Трампа с российской стороной. Как указано в заявлении, журналисты нарушили редакционные правила подготовки материалов.

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    Автор: Алексей Громов
    #трамп
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