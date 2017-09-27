Сирия до и после: ВКС РФ продолжают планомерное уничтожение ИГ — все об итогах двухлетней операции

Цель кампании Главная задача — уничтожение ИГИЛ1, «Джебхат ан-Нусры»4 и других террористических формирований, действующих на территории Сирии. В ходе боевых вылетов российские самолеты уничтожают военные объекты боевиков — прежде всего, склады вооружений и боеприпасов, технику, военные базы и лагеря, пункты управления, узлы связи.

Группировка ВКС РФ в Сирии В разные периоды на российском военном аэродроме «Хмеймим» в провинции Латакия и других объектах на территории САР базировалось до 69 самолетов ВКС РФ. Среди них — бомбардировщики Су-34 и Су-24М, истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25 СМ, вертолеты Ми-8 и Ми-24, а также самолеты дальней авиации.

Количество боевых вылетов В общей сложности — 23 тысячи. При этом во время спецопераций в сумме было нанесено порядка 77 тысяч авиаударов. Для сравнения, возглавляемая Соединенными Штатами международная антитеррористическая коалиция нанесла всего 10 492 удара, причем военная кампания альянса США стартовала на несколько лет раньше.

Потери ИГИЛ В сумме в ходе боевых вылетов российских военных самолетов было уничтожено 28 тысяч боевиков «Исламского государства»3, причем около двух тысяч из них являются выходцами из РФ и стран СНГ. На счету проамериканской коалиции между тем всего 3650 ликвидированных боевиков ИГИЛ.

Освобожденные территории Российские ВКС и правительственная Сирийская арабская армия (САА) совместно зачистили от террористов более 500 городов и деревень. Десятки тысяч квадратных километров территорий в различных регионах страны вернулись под контроль правительства САР за последние два года. В частности, обширные районы были отбиты у террористов «Исламского государства», а линия соприкосновения с ними сдвинулась далеко на восток, почти к самой иракской границе. Благодаря поддержке боевой авиации РФ был освобожден крупнейший в республике город — Алеппо. Он был полностью зачищен к 22 декабря 2016-го. В начале этого года правительственные войска САР, поддерживаемые российскими ВКС, начали двигаться дальше на восток провинции. Летом территория провинция была целиком освобождена от оккупации «Исламского государства». Значительную роль российская авиационная группа также сыграла и в обеих операциях по освобождению Пальмиры. Впервые этот город, вокруг которого располагаются крупные нефтяные и газовые поля, был отбит у террористов ИГ2 27 марта 2016-го года. Однако в декабре боевики прорвали оборону правительственной армии САР и вернули его под свой контроль. Тогда уже в текущем году была запущена масштабная освободительная кампания, в ходе которой при помощи ВКС РФ был зачищен не только сам древний город, но также отбиты стратегические нефтеносные и газоносные районы, а после — почти все оставшиеся территории в центральной части Сирии, включая город Акербат и трассу Дамаск – Пальмира. Кроме того, в середине текущего года союзные силы после зачистки провинции Алеппо от ИГИЛ продолжили уничтожать террористов на юге соседней Ракки. Благодаря работе российских боевых самолетов сирийские военные смогли пройти сотни километров вглубь оккупированных боевиками территорий, заняв при этом обширные южные районы, в том числе ключевой город Ресафа, и выйти к другому стратегическому региону — к Дейр эз-Зору.

Ход операции против ИГ Одной из главных причин того, что «Исламское государство» так ослабло и в конечном счете потеряло огромное количество территорий и живой силы, является утрата боевиками контроля над ключевыми месторождениями газа и нефти. Российская авиация буквально ударила по бюджету террористической группировки, почти полностью лишив их возможности незаконно добывать и затем сбывать природные ресурсы. Благодаря боевым операциям ВКС РФ под контроль официального Дамаска вернулись поля Аш-Шаир, Джихар, Магр, Джазаль, Арак, Мазрур и ряд других. Кроме того, в ходе вылетов были ликвидированы свыше трех тысяч заводов террористов, где осуществлялась контрабандная переработка украденных газо- и нефтепродуктов. Незаконная продажа энергетических ресурсов — основная статья доходов «Исламского государства». По состоянию на октябрь 2015-го года боевики ИГ зарабатывали на продаже одной только нефти порядка 1,5 миллионов долларов ежедневно. Теперь после начала операции ВКС РФ получаемая террористами прибыль уменьшилась в разы. Кроме того, российские военные самолеты регулярно наносят точечные удары, планомерно уничтожая инфраструктуру боевиков и блокируя ключевые дороги, по которым идет снабжение позиций ИГИЛ. Так, накануне бомбардировщик Ту-95МС выпустил по объектам «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры» в провинциях Дейр эз-Зор и Идлиб соответственно ракеты Х-101. В результате были ликвидированы скопления террористов, их техника, склады вооружений и командные пункты.

Восстановление Сирии Боевики теряют контроль над нефтяными и газовыми полями, а правительственные силы, соответственно, вновь приобретают их. За последние два года объемы добываемых в Сирии энергоресурсов значительно возросли. Так, например, освобожденное при поддержке боевой авиации РФ месторождение Аш-Шаир теперь дает 3 миллиона кубометров газа и 5200 баррелей нефти каждые сутки, поле Джихар — 2,5 миллиона кубометров газа и почти 4 тысячи баррелей нефти. И это, конечно, только часть ресурсов, которые благодаря ВКС РФ, стали вновь доступны для сирийских граждан и законного правительства республики. По состоянию на сегодняшний день энергетика Центральной Сирии почти полностью восстановлена, и недавно Дамаск возобновил поставки нефти и газа в другие страны. Несомненно, это является важнейшим шагом на пути к возрождению страны и поднятию ее экономики.

Битва за Дейр эз-Зор В настоящий момент ключевым направлением работы российской авиации является Дейр эз-Зор, где разворачивается масштабная операция против «Исламского государства». В этом регионе сконцентрированы крупнейшие в Сирии запасы нефти. Кроме того, эта провинция является последним пристанищем боевиков ИГ в стране. На данный момент ВКС РФ и сирийская армия отбили уже больше половины административного центра. Российские самолеты, кроме того, обеспечили правительственным войскам прикрытие в ходе операции по форсированию Евфрата. Таким образом, часть подразделений САА высадилась на северном берегу реки, где располагаются главные месторождения. Сейчас операция продолжает активно развиваться.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.