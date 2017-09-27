Сирия до и после: ВКС РФ продолжают планомерное уничтожение ИГ — все об итогах двухлетней операции

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Российские ВКС и правительственная Сирийская арабская армия (САА) совместно зачистили от террористов более 500 городов и деревень. Десятки тысяч квадратных километров территорий в различных регионах страны вернулись под контроль правительства САР за последние два года. В частности, обширные районы были отбиты у террористов «Исламского государства», а линия соприкосновения с ними сдвинулась далеко на восток, почти к самой иракской границе.
Благодаря поддержке боевой авиации РФ был освобожден крупнейший в республике город — Алеппо. Он был полностью зачищен к 22 декабря 2016-го. В начале этого года правительственные войска САР, поддерживаемые российскими ВКС, начали двигаться дальше на восток провинции. Летом территория провинция была целиком освобождена от оккупации «Исламского государства».
Значительную роль российская авиационная группа также сыграла и в обеих операциях по освобождению Пальмиры. Впервые этот город, вокруг которого располагаются крупные нефтяные и газовые поля, был отбит у террористов ИГ2 27 марта 2016-го года. Однако в декабре боевики прорвали оборону правительственной армии САР и вернули его под свой контроль. Тогда уже в текущем году была запущена масштабная освободительная кампания, в ходе которой при помощи ВКС РФ был зачищен не только сам древний город, но также отбиты стратегические нефтеносные и газоносные районы, а после — почти все оставшиеся территории в центральной части Сирии, включая город Акербат и трассу Дамаск – Пальмира.
Кроме того, в середине текущего года союзные силы после зачистки провинции Алеппо от ИГИЛ продолжили уничтожать террористов на юге соседней Ракки. Благодаря работе российских боевых самолетов сирийские военные смогли пройти сотни километров вглубь оккупированных боевиками территорий, заняв при этом обширные южные районы, в том числе ключевой город Ресафа, и выйти к другому стратегическому региону — к Дейр эз-Зору.
Одной из главных причин того, что «Исламское государство» так ослабло и в конечном счете потеряло огромное количество территорий и живой силы, является утрата боевиками контроля над ключевыми месторождениями газа и нефти. Российская авиация буквально ударила по бюджету террористической группировки, почти полностью лишив их возможности незаконно добывать и затем сбывать природные ресурсы.
Благодаря боевым операциям ВКС РФ под контроль официального Дамаска вернулись поля Аш-Шаир, Джихар, Магр, Джазаль, Арак, Мазрур и ряд других. Кроме того, в ходе вылетов были ликвидированы свыше трех тысяч заводов террористов, где осуществлялась контрабандная переработка украденных газо- и нефтепродуктов.
Незаконная продажа энергетических ресурсов — основная статья доходов «Исламского государства». По состоянию на октябрь 2015-го года боевики ИГ зарабатывали на продаже одной только нефти порядка 1,5 миллионов долларов ежедневно. Теперь после начала операции ВКС РФ получаемая террористами прибыль уменьшилась в разы.
Кроме того, российские военные самолеты регулярно наносят точечные удары, планомерно уничтожая инфраструктуру боевиков и блокируя ключевые дороги, по которым идет снабжение позиций ИГИЛ. Так, накануне бомбардировщик Ту-95МС выпустил по объектам «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры» в провинциях Дейр эз-Зор и Идлиб соответственно ракеты Х-101. В результате были ликвидированы скопления террористов, их техника, склады вооружений и командные пункты.
По состоянию на сегодняшний день энергетика Центральной Сирии почти полностью восстановлена, и недавно Дамаск возобновил поставки нефти и газа в другие страны. Несомненно, это является важнейшим шагом на пути к возрождению страны и поднятию ее экономики.
1 Организация запрещена на территории РФ.
2 Организация запрещена на территории РФ.
3 Организация запрещена на территории РФ.
4 Организация запрещена на территории РФ.