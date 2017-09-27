Что происходит в Сирии: ФАН публикует результаты соцопроса, проведенного в САР

В Избранное

С момента начала военной операции Российской Федерации в Сирии прошло уже два года, за это время террористы ИГИЛ1 (запрещенная в РФ организация — прим. ред.) лишились значительных территорий занятых ранее. Именно это позволило социологам и политологам начать работу на территории по исследованию общественного мнения. Федеральное агентство новостей публикует предварительные результаты такого исследования.

Как рассказывает руководитель исследовательской группы Мария Пушкина, опрос был необходим для того, чтобы понять, что именно происходит на территории Сирийской арабской республики, что думают сами люди о событиях в стране, где правда, а где ложь в публикуемой информации по Сирии.

«Опрос нам нужен был, что бы понять, что именно происходит в Сирии, что думают сами люди и происходящих событиях, что ложь, что правда в информации про ситуации в Сирии. Организовать опрос было крайне сложно. Но у нас получилось организовать сбор информации по всех 14 провинции Сирии, включая территория, где ведутся активные боевые действие. Сейчас мы можем говорить только о предварительных результатах, те что однозначны. 97% опрошенных считают, что в Сирии кризис. Причина кризиса — заговор внешних стран против Сирии и внутренняя слабость страны, в том числе коррупция. Дело в том, что люди боятся отвечать, так как считают, что неправильно высказанное мнение может навредить их семьи. Кроме того, когда люди с открытым сердцем отвечали на вопросы, они благодарили, так как кто-то интересуется мнением народа, а не просто играют с Сирией , как с марионеткой», — рассказывает политолог.

Мария Пушкина поясняет, что люди устали и измучены войной, они хотят жить в сильном государстве, где функционируют государственные институты. При этом, на вопрос «Покинули ли бы Вы Сирию, если бы появилась возможность?», они отвечают отрицательно.

«В нашем опросе участвовали люди, которые бежали от войны, переезжая в более спокойные территории внутри страны. Есть признаки, что в некоторых местах Сирии количество беженцев приводит к гуманитарной катастрофе. Например, Дамаск и окрестности — люди жалуются, что слишком много людей приехало, нет жилья, нет работы, дорогие цены на продукты, бедность, беспризорные дети, оружие на руках у населения. Разрушена инфраструктура, нет электричество, воды, не работают школы. Одно из целей опроса — это оценить имиграционный потенциал Сирии на данный момент. То есть сколько людей готовы выехать из страны на фоне боевых действий. На удивление иммиграционный потенциал ниже, чем можно было бы ожидать. Те, кто хочет уехать объясняют это тем, что хотят жить в странах, где их уважали бы как личность. В основном это жители периферийных территорий, где сейчас идет война. Вот например ответ жителя провинции Ракка: «в любой стране где безопасность и меня будут уважать, как человека», — продолжает собеседник ФАН.

Как основные проблемы, опрошенные жители Сирии, называют разрушенную в результате войны экономику государства, высокие цены на продукты питания и медикаменты, перебои с электричеством, водоснабжением и транспортом, бедность, а также отсутствие безопасности, «летящие мины». Если же говорить о восприятии стран, принимающих участие в вооруженном конфликте, то Российская Федерация большинством опрошенных была названа другом жителей Сирийской арабской республики. Основными врагами сирийцы называют США и Израиль.

«Большинство опрошенных, Россию воспринимают, как друга», — утверждает Мария Пушкина.

Стоит также отметить, несмотря на постоянные заявления западных лидеров о «бесчеловечности» президента Сирии Башара Асада, большинство респондентов заявили, что положительно оценивают деятельность своего лидера.

«Большинство опрошенных оценивают деятельность президента положительно, причем, объясняют это тем, что не покинул страну во время кризиса, остался со своим народом. Очень интересная связка, жители Сирии понимают, что одной из причин кризиса связана с характером управления страной, еще во времена отца нынешнего президента. Но Башар Асад получил уважение своего народа тем, что не покинул страну. Пытается сохранить страну в тех границах, в которых она есть, борется с террористами. То есть понимают, что не все правильно было организована в стране, но уважают президента, причем даже те, кто раньше считал себя оппозиционером. Есть конечно радикальные взгляды при оценке президента, что он «безбожник» или «слабая персона» но таких мнений не много», — заключил политолог.

Вот типичные мнения, высказанные участниками опроса:

Асад пытается вернуть безопасность в стране, путем борьбы с терроризмом.

боролся с терроризмом и поднял статус государства.

образованный человек, защитил страну от терроризма.

по сравнению с другими странами, где была «арабская весна», где лидеры покинули свои народы, Асад был мужественным человеком, продолжил работу, сохранил единство страны и сохранил национальное единство Сирии. Если бы президент ушел, то в Сирии была бы постоянная гражданская война. Его роль позитивна, так как он настоящий патриот.

так как президент сохранил единство страны, в Сирии до сих пор существуют народ, который может жить нормально.

не смотря на все, что произошло в Сирии, президент не кинул свой народ. 130 стран ведут войну против Сирии, несмотря на это, жизнь продолжается. Мы не сильно чувствует кризис, несмотря на войну и продолжаем повседневную жизнь.

Результаты предварительного опроса показывают, что люди устали от войны, хотят жить в своем государстве с сильной властью, наладить работу государственных институтов, разобраться с беспорядком и разрухой.

1 Организация запрещена на территории РФ.