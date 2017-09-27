Курды Сирии заявили, что готовы к переговорам с Дамаском о создании автономии

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Дамаск, 27 сентября. Сирийские курды готовы к переговорам о создании автономии на севере страны.

Демократическая федерация Северной Сирии ответила на заявление министра иностранных дел САР Валида аль-Муаллема, который ранее отметил, что сирийское правительство открыто для переговоров о создании курдской автономии на севере страны.

В заявлении курдской Федерации отмечается, что курды высоко оценивают заявление министра иностранных дел Сирии и считают его позитивным шагом, так как переговоры являются единственным способом решения курдского вопроса. Подчеркивается, что Демократическая федерация Северной Сирии готова к переговорам с Дамаском.