Минэкономразвития заявило о тренде на низкую инфляцию в России

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Москва, 27 сентября. В России сохраняется тенденция на низкую инфляцию, заявил глава Минэкономразвития страны Максим Орешкин.

По мнению Орешкина, инфляция в России обретет устойчивость. Он отметил, что позитивная тенденция позволит стимулировать определенные сектора экономики страны. Глава Минэкономразвития обратил внимание на тренд на низкую инфляцию, а также на «риск небольшой дефляции» в сентябре.