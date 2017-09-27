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Минэкономразвития заявило о тренде на низкую инфляцию в России
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    Минэкономразвития заявило о тренде на низкую инфляцию в России

    17:45  27 Сентября 2017
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    Минэкономразвития заявило о тренде на низкую инфляцию в России

    Москва, 27 сентября. В России сохраняется тенденция на низкую инфляцию, заявил глава Минэкономразвития страны Максим Орешкин.

    По мнению Орешкина, инфляция в России обретет устойчивость. Он отметил, что позитивная тенденция позволит стимулировать определенные сектора экономики страны. Глава Минэкономразвития обратил внимание на тренд на низкую инфляцию, а также на «риск небольшой дефляции» в сентябре.

    «Что касается снижения инфляции, тренд сейчас просматривается и он довольно устойчив,  — подтвердил главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев для «Экономики сегодня».  — Сегодня мы наблюдаем восстановление экономики, рост перешел в позитивную зону, идут структурные перестройки, часть секторов более успешна, часть  — менее успешна».

    Минэкономразвития заявило о тренде на низкую инфляцию в России

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #орешкин #минэкономразвития #инфляция
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