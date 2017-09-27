Минэкономразвития заявило о тренде на низкую инфляцию в России
Москва, 27 сентября. В России сохраняется тенденция на низкую инфляцию, заявил глава Минэкономразвития страны Максим Орешкин.
По мнению Орешкина, инфляция в России обретет устойчивость. Он отметил, что позитивная тенденция позволит стимулировать определенные сектора экономики страны. Глава Минэкономразвития обратил внимание на тренд на низкую инфляцию, а также на «риск небольшой дефляции» в сентябре.
«Что касается снижения инфляции, тренд сейчас просматривается и он довольно устойчив, — подтвердил главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев для «Экономики сегодня». — Сегодня мы наблюдаем восстановление экономики, рост перешел в позитивную зону, идут структурные перестройки, часть секторов более успешна, часть — менее успешна».