Пропавшую на Ставрополье 15-летнюю школьницу нашли живой
В Избранное
Ставрополь, 27 сентября. В Ставропольском крае нашли 15-летнюю школьницу, которая вышла из больницы и исчезла. Как выяснили следователи, сначала девочка гуляла по улицам города Георгиевска, а потом поселилась у своей знакомой.
23 сентября школьница покинула ГБУЗ СК «Незлобненская районная больница» и не вернулась. На следующий день начались ее поиски, в которых участвовали полицейские и волонтеры. В итоге ребенка удалось отыскать, передает «Свободная пресса».
«За период ее отсутствия никаких противоправных деяний в отношении нее совершено не было. Сейчас девочка возвращена ее законному представителю – бабушке», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.