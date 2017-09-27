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Пропавшую на Ставрополье 15-летнюю школьницу нашли живой
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    Пропавшую на Ставрополье 15-летнюю школьницу нашли живой

    18:15  27 Сентября 2017
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    Пропавшую в Ставрополье школьницу нашли живой

    Ставрополь, 27 сентября. В Ставропольском крае нашли 15-летнюю школьницу, которая вышла из больницы и исчезла. Как выяснили следователи, сначала девочка гуляла по улицам города Георгиевска, а потом поселилась у своей знакомой.

    23 сентября школьница покинула ГБУЗ СК «Незлобненская районная больница» и не вернулась. На следующий день начались ее поиски, в которых участвовали полицейские и волонтеры. В итоге ребенка удалось отыскать, передает «Свободная пресса».

    «За период ее отсутствия никаких противоправных деяний в отношении нее совершено не было. Сейчас девочка возвращена ее законному представителю – бабушке», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

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    Автор: Борис Любимов
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