Пропавшую на Ставрополье 15-летнюю школьницу нашли живой

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Ставрополь, 27 сентября. В Ставропольском крае нашли 15-летнюю школьницу, которая вышла из больницы и исчезла. Как выяснили следователи, сначала девочка гуляла по улицам города Георгиевска, а потом поселилась у своей знакомой.

23 сентября школьница покинула ГБУЗ СК «Незлобненская районная больница» и не вернулась. На следующий день начались ее поиски, в которых участвовали полицейские и волонтеры. В итоге ребенка удалось отыскать, передает «Свободная пресса».