Украина закрыла границу для побывавшего в Донбассе евродепутата

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Киев, 27 сентября. Госпогранслужба Украины запретила въезд депутату Европарламента от Венгрии Кристине Морваи за посещение в 2014 году неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом в среду заявил официальный представитель ведомства Олег Слободян.

По его словам, депутат пыталась попасть в Закарпатье с территории Венгрии, однако при проверке документов выяснилось, что парламентарий является персоной нон грата до июля 2019 года.