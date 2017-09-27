Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Северокорейский мальчик разбился после падения с 15-го этажа в Москве
Украина
Украина закрыла границу для побывавшего в Донбассе евродепутата
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украина закрыла границу для побывавшего в Донбассе евродепутата

    17:38  27 Сентября 2017
    192

    Украина закрыла границу для побывавшего в Донбассе евродепутата

    Киев, 27 сентября. Госпогранслужба Украины запретила въезд депутату Европарламента от Венгрии Кристине Морваи за посещение в 2014 году неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом в среду заявил официальный представитель ведомства  Олег Слободян.

    По его словам, депутат пыталась попасть в Закарпатье с территории Венгрии, однако при проверке документов выяснилось, что парламентарий является персоной нон грата до июля 2019 года.

    Украина закрыла границу для побывавшего в Донбассе евродепутата

    «По имеющейся информации, она в 2014 году посещала временно неподконтрольные территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей и выражала поддержку самопровозглашенным руководителям на этих территориях», — пишет Слободян в Facebook.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Геннадий Плющев
    #донбасс #украина #запрет #въезд #евродепутат
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 103384

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29445

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43001

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23150

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8867
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия под крылом ВКС РФ: российская авиация спасла САР от ИГИЛ и неминуемого развала

        Сирия под крылом ВКС РФ: российская авиация спасла САР от ИГИЛ и неминуемого развала

        17:13   27 Сентября 2017
        604
        Путин о ликвидации последнего химбоеприпаса в РФ: Это историческое событие

        Путин о ликвидации последнего химбоеприпаса в РФ: Это историческое событие

        15:44   27 Сентября 2017
        98
        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        12:22   27 Сентября 2017
        286
        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        9:09   27 Сентября 2017
        1518