Матвиенко: Президенту РАН необходимо вернуть доверие к академии

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Москва, 27 сентября. Новому президенту РАН Александру Сергееву предстоит сложная работа по восстановлению доверия к академии. Об этом заявила в среду спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

«Сейчас важно объединить академию, создать командную работу, возвратить статус, имидж академии, доверие к ней. Предстоит очень серьезная работа», — цитирует слова сенатора ТАСС.

Напомним, ранее стало известно о том, что глава Института прикладной физики Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев одержал победу на выборах президента РАН.