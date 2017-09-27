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Общество
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Россия
Матвиенко: Президенту РАН необходимо вернуть доверие к академии
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    Матвиенко: Президенту РАН необходимо вернуть доверие к академии

    17:43  27 Сентября 2017
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    Матвиенко: Президенту РАН необходимо вернуть доверие к академии

    Москва, 27 сентября. Новому президенту РАН Александру Сергееву предстоит сложная работа по восстановлению доверия к академии. Об этом заявила в среду спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

    «Сейчас важно объединить академию, создать командную работу, возвратить статус, имидж академии, доверие к ней. Предстоит очень серьезная работа», — цитирует слова сенатора ТАСС.

    Напомним, ранее стало известно о том, что глава Института прикладной физики Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев одержал победу на выборах президента РАН.

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    Автор: Алексей Громов
    #матвиенко #ран
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