Богданов обсудил с замом Де Мистуры возможность нового формата переговоров по Сирии в Женеве

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Москва, 27 сентября. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с заместителем спецпосланника ООН по Сирии Рамзи Эзельдином Рамзи возможность перевода переговоров в Женеве в формат прямых межсирийских консультаций. Об этом сообщили в МИД России.

Как говорится в комментарии МИД, особое внимание Богданов и заместитель Стаффана де Мистуры уделили подготовке к очередному этапу переговоров по Сирии в Женеве «и возможности перевода их в формат прямых межсирийских переговоров между делегацией правительства САР и делегацией от оппозиции».

Также собеседники сошлись во мнении, что астанинский формат по Сирии дополняет переговоры в Женеве. Во время разговора отмечалось, что встреча в Астане 14-15 сентября создала благоприятные условия для межсирийских контактов в Женеве.