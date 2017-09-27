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Богданов обсудил с замом Де Мистуры возможность перевода переговоров в Женеве по Сирии в прямые
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    Богданов обсудил с замом Де Мистуры возможность перевода переговоров в Женеве по Сирии в прямые

    17:32  27 Сентября 2017  /обновлено: 17:48  27 Сентября 2017
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    Богданов обсудил с замом Де Мистуры возможность нового формата переговоров по Сирии в Женеве

    Москва, 27 сентября. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с заместителем спецпосланника ООН по Сирии Рамзи Эзельдином Рамзи возможность перевода переговоров в Женеве в формат прямых межсирийских консультаций. Об этом сообщили в МИД России.

    Как говорится в комментарии МИД, особое внимание Богданов и заместитель Стаффана де Мистуры уделили подготовке к очередному этапу переговоров по Сирии в Женеве «и возможности перевода их в формат прямых межсирийских переговоров между делегацией правительства САР и делегацией от оппозиции».

    Также собеседники сошлись во мнении, что астанинский формат по Сирии дополняет переговоры в Женеве. Во время разговора отмечалось, что встреча в Астане 14-15 сентября создала благоприятные условия для межсирийских контактов в Женеве.

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    Автор: Борис Любимова
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