Штурмовики ВКС РФ нанесли более 10 точечных ударов по боевикам в провинции Идлиб

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Идлиб, 27 сентября. Штурмовики ВКС РФ Су-25 нанесли 14 точечных ударов по позициям «Джебхат ан-Нусры» на юго-западе Идлиба.

Арабский информационный портал «Аль-Масдар» сообщил, что российские «Грачи» нанесли не менее 14 точечных ракетно-бомбовых ударов по позициям боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России). Целью налета были объекты исламистов около опорного пункта боевиков Джиср аш-Шугур.

Источник отмечает, что Джиср аш-Шугур является ключевым коммуникационным центром для переброски террористов в провинцию Латакия, он был захвачен джихадистами в апреле 2015 года. Сейчас его контролируют боевики «Ан-Нусры» и «Исламской партии Туркестана» (запрещенная в России террористическая организация).

1 Организация запрещена на территории РФ.