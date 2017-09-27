Двое военнослужащих спасли пенсионерку от изнасилования в Батайске

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Ростов-на-Дону, 27 сентября. Двое военнослужащих спасли 65-летнюю женщину от изнасилования в Батайске, сообщили в следственном управлении СК РФ по Ростовской области.

Инцидент произошел 22 сентября. В городском микрорайоне Авиагородок на пенсионерку вечером напал 35-летний насильник.

К счастью, неподалеку находились двое военнослужащих, которые вовремя подоспели к месту нападения, оттащили маньяка и сдали его полиции.

Военным была объявлена благодарность. Несостоявшийся насильник в настоящее время находится под стражей и следствием, против него возбуждено уголовное дело, передает «Свободная пресса».