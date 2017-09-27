Путин поручил найти средства на благоустройство городов и сбережение Волги

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Москва, 27 сентября. Российский лидер Владимир Путин распорядился предусмотреть в бюджете на будущий год и плановый период 2019-2020 гг деньги на благоустройство городской среды и сохранение экосистемы Волги, об этом президент сказал на совещании с кабмином.

Российские власти должны продолжить программу благоустройства городов, считает президент Владимир Путин. Об этом он сказала на совещании с отечественным правительством. Президент отметил эффективность работы данной программы.

«Я прошу добавить средства федерального бюджета на финансирование этих направлений», — распорядился российский лидер.

Путин также напомнил о необходимости запланировать средства на проект по сохранению экологической системы Волги.