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Путин поручил найти средства на благоустройство городов и сбережение Волги
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    Путин поручил найти средства на благоустройство городов и сбережение Волги

    20:00  27 Сентября 2017
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    Путин поручил найти средства на благоустройство городов и сбережение Волги

    Москва, 27 сентября. Российский лидер Владимир Путин распорядился предусмотреть в бюджете на будущий год и плановый период 2019-2020 гг деньги на благоустройство городской среды и сохранение экосистемы Волги, об этом президент сказал на совещании с кабмином.

    Российские власти должны продолжить программу благоустройства городов, считает президент Владимир Путин. Об этом он сказала на совещании с отечественным правительством. Президент отметил эффективность работы данной программы.

    «Я прошу добавить средства федерального бюджета на финансирование этих направлений», — распорядился российский лидер. 

    Путин также напомнил о необходимости запланировать средства на проект по сохранению экологической системы Волги.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #россия #волга
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