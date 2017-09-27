На Украине потребовали повесить портрет Бандеры на обелиск в Киеве и переименовать «Родину-мать»

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Киев, 27 сентября. Активист Евромайдана Евгений Еременко обратился к министру культуры Украины с требованием убрать советский герб и пятиконечную звезду с монумента «Родина-мать» и обелиска городу-герою Киеву. Данные требования Еременко изложил на своей странице в Facebook.

В своем обращении Еременко напомнил, что в апреле 2015 года Верховная рада приняла внесенный Кабинетом министров закон о декоммунизации, который запрещает коммунистическую символику. Однако действие закона не затронуло обелиск городу-герою Киеву, а также монумент «Родина - Мать». В частности, на монументе и обелиске до сих пор остаются серп и молот, а также пятиконечная звезда и орден Ленина.

Еременко потребовал демонтировать советский герб и пятиконечную звезду с монумента «Родина-мать», разместив на их месте герб Украины, а также дать новое название монументу, а именно «Украина-Мать». Кроме того, активист заявил о необходимости заменить на обелиске надпись «Городу-герою Киеву» на надпись «Защитникам Украины в годы Второй мировой войне», а также установить портрет Бандеры, который по мнению Еременко «боролся в годы войны за независимость Украины».