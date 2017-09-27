Путин отчитал Дворковича за недостаток внимания к транспортной отрасли

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Москва, 27 сентября. Заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович уделяет недостаточное внимание вопросам, связанным с транспортной отраслью страны. Так считает глава государства Владимир Путин, который прокомментировал ситуацию вокруг «ВИМ-Авиа».

«Я обращаю внимание курирующего транспорт вице-премьера: вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли, недостаточно. Может быть, вы перегружены слишком?» — подчеркнул президент.

Напомним, ранее стало известно о том, что задолженность компании «ВИМ-Авиа» перед аэропортами РФ составляет около 660 миллионов рублей.