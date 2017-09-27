Поклонская заявила о подмене сценария «Матильды»

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Москва, 27 сентября. Российский парламентарий Наталья Поклонская заявила, что сценарий фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», на который выделялись бюджетные средства, был подменен, что является предметом расследования правоохранительных органов.

Инициатор проверок фильма «Матильда» депутат ГД Наталья Поклонская считает, что сценарий для ленты заменили.

«Когда изначально финансовые вопросы стояли, государственное финансирование в 280 миллионов рублей выделялось на создание фильма «Матильда», сценарий был совершенно другой», — сказала парламентарий.

Она пояснила, что изначально был сценарий про балерину, императора Николая II в нем не было, пишет РИА Новости. Поклонская добавила, что для другой версии сценария деньги не выделялись, поэтому правоохранители проверят законность использования средств. Ранее глава Минкультуры РФ Владимир Мединский сказал, что его возмутила нагнетаемая истерия вокруг обычного художественного фильма.