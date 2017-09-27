Дело о хищении денег пассажиров «ВИМ-Авиа» будет расследовать центральный аппарат СК РФ

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Москва, 27 сентября. Уголовное дело о хищении денег пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа» было передано в центральный аппарат Следственный комитет Российской Федерации по поручению Александра Бастрыкина.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, дело передано в Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ «для обеспечения оперативности и полноты расследования».

Сегодня президент России Владимир Путин объявил министру транспорта РФ Максиму Соколову неполное служебное соответствие из-за скандала вокруг «ВИМ-Авиа»

Ранее ФАН сообщал, что международные аэропорты России отказываются от обслуживания «ВИМ-Авиа» после того, как Росавиация заявила о планах приостановления действия сертификата эксплуатанта.