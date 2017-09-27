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Общество
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Россия
Дело о хищении денег пассажиров «ВИМ-Авиа» будет расследовать центральный аппарат СК РФ
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    Дело о хищении денег пассажиров «ВИМ-Авиа» будет расследовать центральный аппарат СК РФ

    17:20  27 Сентября 2017
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    Дело о хищении денег пассажиров «ВИМ-Авиа» будет расследовать центральный аппарат СК РФ

    Москва, 27 сентября. Уголовное дело о хищении денег пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа» было передано в центральный аппарат Следственный комитет Российской Федерации по поручению Александра Бастрыкина. 

    По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, дело передано в Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ «для обеспечения оперативности и полноты расследования».  

    Сегодня президент России Владимир Путин объявил министру транспорта РФ Максиму Соколову неполное служебное соответствие из-за скандала вокруг «ВИМ-Авиа»

    Ранее ФАН сообщал, что международные аэропорты России отказываются от обслуживания «ВИМ-Авиа» после того, как Росавиация заявила о планах приостановления действия сертификата эксплуатанта.

    Дело о хищении денег пассажиров «ВИМ-Авиа» будет расследовать центральный аппарат СК РФ

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    Автор: Тимур Румянцев
    #ск рф #вим авиа
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