Путин потребовал выработать эффективное правовое регулирование в авиаотрасли в РФ
Москва, 27 сентября. Необходимо выработать эффективное правовое регулирование в авиаотрасли России, заявил президент страны Владимир Путин.
Путин выступил с критикой в адрес Минтранса РФ. Недовольство главы государства было связано с ситуацией вокруг компании «ВИМ-Авиа».
«Если вы выработали такие критерии, то чего они стоят, если ничего не видно за ними. Что это за критерии такие? — возмутился президент. — Критериям соответствует, а работать не может».
Путин обратил внимание, что десятки тысяч клиентов «ВИМ-Авиа» оказались в очень сложной ситуации. Он также подчеркнул, что подобный инцидент происходит уже не первый раз. Он напомнил, что бизнес должен строиться для людей.
«И мы никак не можем выработать нормальное правовое регулирование, действенное и эффективное, — заметил Путин. — Я прекрасно понимаю, что хочется создать условия для ведения нормального бизнеса, не хочется обременять бизнес дополнительными издержками, связанными с различными формами обеспечения интересов людей, страхования и так далее».