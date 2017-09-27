Путин потребовал выработать эффективное правовое регулирование в авиаотрасли в РФ

В Избранное

Москва, 27 сентября. Необходимо выработать эффективное правовое регулирование в авиаотрасли России, заявил президент страны Владимир Путин.

Путин выступил с критикой в адрес Минтранса РФ. Недовольство главы государства было связано с ситуацией вокруг компании «ВИМ-Авиа».

«Если вы выработали такие критерии, то чего они стоят, если ничего не видно за ними. Что это за критерии такие? — возмутился президент. — Критериям соответствует, а работать не может».

Путин обратил внимание, что десятки тысяч клиентов «ВИМ-Авиа» оказались в очень сложной ситуации. Он также подчеркнул, что подобный инцидент происходит уже не первый раз. Он напомнил, что бизнес должен строиться для людей.