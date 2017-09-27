Донбасс сегодня: ВСУ собирают силы у границ ЛНР, более 110 снарядов и мин взорвалось на территории ДНР

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Новороссия, 27 сентября. ВСУ обстреляли Коминтерново, Фрунзе и окрестности Горловки. Один ополченец ДНР погиб. Украинские армейцы стягивают силы к границам ЛНР. 69-я гуманитарная колонна МЧС РФ готова к отправке в Донбасс. Последние новости ДНР и ЛНР — в материале Федерального агентства новостей.

Обстрелы ДНР

За минувшие сутки украинские армейцы 25 раз нарушили режим тишины на территории ДНР. По данным оперативного командования ДНР, обстрелы ВСУ пришлись на десять населенных пунктов самопровозглашенной республики и прилегающую к ним местность. В частности под огонь попало села Коминтерново и Саханка, а также поселок Зайцево на северной окраине Горловки.

Киевские силовики применяли в ходе обстрелов минометы, гранатометы, стрелковое оружие, а также штатное вооружение БТР, БМП и танков. Всего за прошедший день по территории ДНР было выпущено свыше 110 снарядов и мин различного калибра.

«На донецком направлении противник применил: танки, минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам семи населенных пунктов выпущено 27 танковых снарядов, 28 мин калибром 120 мм и 40 мин 82 мм», — заявил начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов.

На мариупольском направлении украинскими силовиками было выпущено 10 мин калибра 82 мм, добавляет он.

В результате вчерашних обстрелов погиб один военнослужащий Донецкой народной республики.

ВСУ укрепляют позиции под Луганском

На территорию ЛНР традиционно приходится меньшее число обстрелов, чем на ДНР. За минувшие сутки там было зафиксировано только пять случаев нарушения режима тишины. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе, сел Березовское, Смелое и Логвиново.

Тем не менее, по данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики продолжают наращивать силы на подотчетном республике участке линии соприкосновения.

«По имеющейся у нас информации, в зону ответственности 14-й механизированной бригады для усиления первого и второго батальонов в населенном пункте Старый Айдар прибыла колонна техники противника, состоящая из двух БМП и трех грузовых автомобилей с личным составом и боеприпасами», — сообщает официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Пожар под Винницей

История с пожаром на военном складе в селе Калиновка Винницкой области Украины продолжает обрастать подробностями. Официальная версия украинских властей остается прежней: пожар произошел из-за диверсии, проведенной то ли российскими, то ли донецкими боевыми беспилотными летательными аппаратами.

Недавно к обсуждению инцидента присоединился и в ЛНР. Луганский военный корреспондент, юрист Андрей Моисеенко высказал предположение, что реальной причиной возгорания мог быть поджег, осуществленный самой украинской стороной.

«Взрывы на складе в Виннице как-то «случайно» совпали с требованием ООН (к Киеву) предоставить объяснение по поводу продажи украинского вооружения в Африку. То есть, в ответ на требование международной организации показать оружие ей скажут: «Извините, а у нас пожар», то есть, украинская власть, ВСУ и олигархи здесь абсолютно «ни при чем», — выдвигает свою гипотезу специалист из ЛНР.

Гуманитарная колонна из России

Очередная автоколонна с гуманитарными грузами для жителей Донбасса сформирована и готова к отправке. Уже завтра, 28 сентября 2017 года, машины отправятся в ДНР и ЛНР из Донского спасательного центра МЧС России.

В пресс-службе ведомства сообщают, что автомашины везут в Донбасс более 400 тонн гуманитарных грузов. Это детские продуктовые наборы, медикаменты и медицинское оборудование.

Прежде всего, грузовики проследуют к российско-украинской границе на КПП «Матвеев Курган» и «Донецк». Там они пройдут таможенный досмотр и погранконтроль.

Это будет уже 69-я гуманитарная колонна из России. Всего, начиная с 2014 года, Россия доставила в Донбасс более 70 тысяч тонн гуманитарных грузов.