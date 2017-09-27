Ученые раскрыли происхождение огромных ледяных лезвий Плутона

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Нью-Йорк, 27 сентября. Ученые миссии New Horizons рассказали интересные подробности о необычном рельефе Плутона.

Оказывается, что гигантские ледяные лезвия на поверхности карликовой планеты возникли много миллионов лет назад. Сейчас они сублимируют, что в целом типичная ситуация для климата Плутона.

На специальной карте эксперты показали, как метан распределяется на поверхности карликовой планеты. Наиболее высокие участки отмечены специальным оранжевым цветом.

По словам авторов проекта, на Земле существуют аналоги образований, которые расположены в районе экватора Плутона. К ним относятся, например, кальгаспоры на леднике Кхумбу (Эверест).

Напомним, что станция New Horizons пролетела на максимальном близком расстоянии от Плутона. Миссия состоялась 14 июля 2015 года.