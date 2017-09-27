Даръа: шесть боевиков ССА подорвались на фугасе в районе Зимрин

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Даръа, 27 сентября. В провинции Даръа с новой силой разгорелась «дорожная» война между боевиками.

Местные источники сообщили, что на участке дороги Аль-Харра-Зимрин произошел подрыв заложенного фугаса, в результате которого погибли шесть «умеренных» боевиков альянса «Свободная сирийская армия» (ССА). Отмечается, что трое из погибших оппозиционеров были родными братьями, происходившими из населенного пункта Джассим.

На данный момент ни одна из вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за совершенный теракт. Последнее время противостояние в Даръа приобрело характер «дорожной» войны. Боевики минируют участки дорог и совершают подрывы своих оппонентов.