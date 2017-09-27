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Боевики ИГИЛ сдают проамериканским курдам Эс-Сувар почти без сопротивления
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    Боевики ИГИЛ сдают проамериканским курдам Эс-Сувар почти без сопротивления

    16:57  27 Сентября 2017
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    Боевики ИГИЛ сдают проамериканским курдам Эс-Сувар почти без сопротивления

    Дейр эз-Зор, 27 сентября. Курдские ополченцы захватили около половины города Эс-Сувар на востоке провинции Дейр эз-Зор.

    Командование курдского ополчения из состава «Сирийских демократических сил» (SDF) заявило об успешной зачистке почти половины Эс-Сувара от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). Отмечается, что курды последовательно освобождают восток провинции от игиловцев.

    Местные источники в провинции Дейр эз-Зор сообщают, что проамериканские курды практически не встречают сопротивления исламистов и беспрепятственно проходят через подконтрольные «Халифату» территории. Вместе с курдами движется спецназ США. Главной целью курдского наступления является захват нефтяных и газовых месторождений провинции.

    Боевики ИГИЛ сдают проамериканским курдам Эс-Сувар почти без сопротивления

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #курды #дейр эз-зор
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