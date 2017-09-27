Озвучены российские цены на Chrysler Pacifica

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Москва, 27 сентября. Компания Chrysler озвучила цены на минивэн Chrysler Pacifica в России. Стоимость автомобиля начинается от 3,8 млн рублей.

Машина оснащена шестицилиндровым двигателем мощностью 279 лошадиных сил и имеет передний привод. Минивэн способен разгоняться до 100 км в час за семь секунд. Отметим, что в США автомобиль будет иметь гибридный вариант с электродвигателем, однако на российском рынке эта модель не появится.

Chrysler Pacifica также имеет климат-контроль, камеру заднего вида, электропривод боковых дверей и вентиляцию передних кресел.