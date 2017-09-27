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Политика
Путин наказал главу Минтранса РФ из-за скандала вокруг «ВИМ-Авиа»
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    Путин наказал главу Минтранса РФ из-за скандала вокруг «ВИМ-Авиа»

    17:05  27 Сентября 2017
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    Путин наказал главу Минтранса РФ из-за скандала вокруг «ВИМ-Авиа»

    Москва, 27 сентября. Глава государства Владимир Путин объявил министру транспорта Российской Федерации Максиму Соколову неполное служебное соответствие.

    Недовольство Путина вызвал скандал вокруг компании «ВИМ-Авиа».

    «Максим Юрьевич мне сказал о том, что эта компания полностью соответствовала всем критериям. Он мою реакцию знает, не будут повторять, но в одной части повторюсь: если вы выработали такие критерии, то чего они стоят?» — подчеркнул президент на заседании правительства.

    Путин наказал главу Минтранса РФ из-за скандала вокруг «ВИМ-Авиа»

    Ранее стало известно о том, что аэропорты страны начали отказываться от обслуживания «ВИМ-Авиа».

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    Автор: Алексей Громов
    #путин #вим-авиа
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