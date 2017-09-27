Путин наказал главу Минтранса РФ из-за скандала вокруг «ВИМ-Авиа»

Москва, 27 сентября. Глава государства Владимир Путин объявил министру транспорта Российской Федерации Максиму Соколову неполное служебное соответствие.

Недовольство Путина вызвал скандал вокруг компании «ВИМ-Авиа».

«Максим Юрьевич мне сказал о том, что эта компания полностью соответствовала всем критериям. Он мою реакцию знает, не будут повторять, но в одной части повторюсь: если вы выработали такие критерии, то чего они стоят?» — подчеркнул президент на заседании правительства.