ЕК выступила за присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне

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Брюссель, 27 сентября. Еврокомиссия выступает за включение Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону, заявил еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос.

«Мы призываем Совет ЕС присоединить Болгарию и Румынию к Шенгену», — заявил Аврамопулос во время пресс-конференции.

Он объяснил это решение Еврокомиссии тем, что присоединение Болгарии и Румынии позволит улучшить миграционную политику Евросоюза. Представители ЕК убеждены, что включение этих государств в Шенгенскую зону усилит безопасность сообщества.

Аврамопулос напомнил, что на данный момент в Шенгенскую зону входят 22 из 28 государств Евросоюза, в которых проживают более 400 миллионов человек.