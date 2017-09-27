Сенатор Клинцевич: ВКС РФ приблизили полное уничтожение ИГИЛ в Сирии

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30 сентября исполняется ровно два года с того момента, как Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации начали военную операцию на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с корреспондентом Федерального агентством новостей оценил действия российской группировки в Сирии.

— Складывается стойкое ощущение, что благодаря слаженным и профессиональным действиям российских ВКС удалось достичь серьезного перелома в сирийском конфликте. На Ваш взгляд, насколько сильна роль нашей группировки в этом конфликте?

— Роль огромна. ВКС РФ не только удалось переломить ход войны в Сирии, но практически уничтожить «Исламское государство»2 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ, — Прим. ФАН). Конечно, нужно отдать должное и работникам советнического аппарата, и силам специальный операций, и саперам, и военной полиции, которая обеспечивает безопасность наших военнослужащих и участвуют в урегулировании кризиса в местах деэскалации. Там много кому можно и нужно сказать «спасибо».

В рамках небольшого количества людей, которые сегодня задействованы в САР, сделано очень много. При этом мы с самого начала понимали, что наши успехи — не просто так. Было сделано очень много, задействованы значимые ресурсы.

— Серьезное ли сопротивление шло со стороны наших «партнеров»?

— На протяжении всего этого периода шла колоссальная поддержка террористическим организациям со стороны отдельных спецслужб. Прежде всего, Соединенных Штатов. То, что сеть ИГИЛ1 распространена практически по всему миру, это их заслуга.

Недавно, кстати, в Совете Безопасности ООН сказали, что Россия — единственная страна, которая лишила «Исламское государство» социальной базы. На территории Российской Федерации практически вся сеть уничтожена.

Однако никакой ИГИЛ не мог самостоятельно создать такую сеть по всему миру. Поддержка террористов со стороны американских спецслужб до сих пор идет, она никогда не ослабнет. Они учли недостатки работы с «Талибан»3 и «Аль-Каида»4 (обе организации запрещены в РФ, — Прим. ФАН), с ИГИЛ они работают и действуют по-другому. Поэтому работа ВКС РФ в Сирии — уникальная. Историки еще не раз по этому поводу скажут, а военные дадут конкретные цифры. Россия приблизила на территории Сирии реальные очертания полного уничтожения террористической организации ИГИЛ. Даст Бог, сделаем это еще и на территории Ирака.

Американцы это крайне болезненно переживают, потому что с одной стороны им приходится имитировать интенсивную борьбу с террористами, а с другой — эвакуировать, спасать наиболее ценные кадры ИГИЛ. При таком подходе террористическая организация, с которой мы сегодня боремся, будет находить возрождение, потому что идет серьезная поддержка. Мы об этом и раньше говорили, и сегодня говорим. Если бы не зарубежная помощь боевикам, то конфликт в Сирии удалось бы решить за полгода.

— Можно ли утверждать, что пилоты ВКС и наши военные в Сирии вписали себя в книгу бессмертных и славных подвигов русского оружия?

— Безусловно. И я хочу особенно подчеркнуть, что, имея в Сирии достаточно много наших офицеров, у нас очень небольшие потери. Чего явно нельзя сказать о нашей военной кампании в Афганистане. Конечно, у нас там было другое снаряжение, другое оружие. Сегодняшнее наше современное вооружение позволяет нам выполнить задачу и сохранить личный состав.

— Многие ли наши военные, которые принимают то или иное участие сирийской кампании, награждены государственными наградами?

— Практически все. Об этих людях нужно говорить, они дают хороший пример нашей молодежи. Мы знаем и летчика, который был сбит, выполняя боевую задачу. Мы знаем про Сашу Прохоренко, старшего лейтенанта, который вызвал огонь на себя, понимая, что ему живым не уйти. Они стали героями. Очень важно говорить об их подвигах.

— Достаточно ли знают и говорят на Западе о том, что Россия практически спасла Сирию?

— Никто об этом не говорит. Так, где-то что-то пройдет. Хотя, конечно, отдельные люди об этом знают, они все прекрасно понимают. Просто в рамках политической системы и механизмов, которые запустили США, идет развитие русофобии, дискредитация России. Они замалчивают то, что мы спасаем Сирию.

— Когда зарубежное общество осознает российский вклад в урегулирование сирийского конфликта?

— Я думаю, что это время скоро начнется. И это будет массово. Потому, что в Европу пришло очень много беженцев с Ближнего Востока. Социализации этих людей не будет, они этого и не хотят. Многие из них озлоблены. На этой почве можно ожидать волну террористических актов. Многие осознают, что необходимо взаимодействовать с Россией, использовать наш опыт. Все обратят внимание на то, что Россия сделала для Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.