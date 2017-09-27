Донбасс сегодня: обессиленные солдаты ВСУ готовы судиться с руководством, ДНР и ЛНР под минометным огнем

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Донбасс, 27 сентября. ВСУ подают в суды на командование, чтобы уйти из АТО. За Луганском киевские силовики укрепляют позиции. Очередные фейки украинских СМИ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Винница: версии

Пожар на складах боеприпасов в Винницкой области, предположительно, является частью масштабного плана Киева по «выпрашиванию» у Вашингтона летального оружия: такое мнение высказал в конфиденциальной беседе с корреспондентом ФАН источник, близкий к руководству Генштаба ВСУ.

«Дело по статье «диверсия» находится в производстве. А дальше уже не важно, на кого именно политическое руководство страны возложит ответственность за инцидент – ОРДЛО (ДНР и ЛНР в украинской терминологии – прим. ФАН) или российских диверсантов».

По словам собеседника, логика в этом вопросе максимально проста: «Мы слабые (имеется в виду Украина – прим. ФАН), против нас ведется война российско-террористических формирований, боеприпасов практически не осталось из-за диверсий, поэтому дайте оружие, иначе нам нечем будет защищать демократию и Европу с ее ценностями».

Оперативная обстановка в Донбассе

Несмотря на явное сокращение количества снарядов в результате пожаров и взрывов на украинских складах, на передовых позициях ВСУ со снарядами, как говорится, «все стабильно».

За минувшие сутки с позиций киевских силовиков по 18 населенным пунктам ДНР и ЛНР было выпущено более 50 мин различного калибра. Таким образом, солдаты ВСУ и Нацгвардии нарушили режим прекращения огня 38 раз. При обстрелах территорий Донбасса, украинские силовики применяли запрещенные минскими соглашениями системы тяжелых вооружений.

На донецком направлении ВСУ применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм. Наибольшим обстрелам подверглись Петровский район Донецка, Ясиноватая и южные поселки ДНР Коминтерново, Саханка, Октябрь. В результате обстрела Докучаевска повреждения получили три жилых здания. На луганском направлении огонь велся из зенитных установок, штатных вооружений БМП, БТР, гранатометов различного типа и стрелкового оружия.

ВСУ готовятся к масштабной войне

Луганская военная разведка сообщает о прибытии в зону ответственности 14-й механизированной бригады ВСУ, колонны техники и живой силы. Таким образом командование усиливает первый и второй батальон в населенном пункте Старый Айдар. Всего зафиксировано прибытие двух БМП и трех грузовых автомобилей с солдатами и боеприпасами.

Также, согласно информации военного спикера ЛНР подполковника Андрея Марочко, в подконтрольный ВСУ город Счастье в 20 км к северу от Луганска прибыло шесть грузовых автомобилей с оружием и личным составом, а также четыре единицы боевых машин пехоты.

«Патриотизм» имеет срок годности

Ранее в заявлениях командования обеих республик Донбасса неоднократно отмечалось превышение всех допустимых сроков службы украинских солдат на передовых позициях как из-за отсутствия нужного количества мобилизованных солдат, так и по другим причинам.

В оперативном командовании ЛНР сообщили о нарастающей волне недовольства военнослужащих ВСУ превышением сроков пребывания в зоне так называемой «АТО» и отсутствием реальных мероприятий по ротации личного состава.

Если ранее недовольство выражалось в отказах от выполнения приказов командиров подразделений, то сейчас к данным фактам добавляется и массовая подготовка судебных исков. Отвечать перед законом придется руководству солдат. Это, в свою очередь, также является ярким показателем отношения украинских солдат к войне, развязанной руководством страны, и неудовлетворительного морально-психологического состояния военнослужащих.

По имеющейся информации, недавно введенные президентом Петром Порошенко «надбавки» к денежному содержанию солдат ВСУ должны были снизить градус напряженности среди личного состава передовых подразделений украинской армии.

Новые фейки Киева: русский мир «разрушил» Донбасс

Если быть точнее: «Русский мир оставил жителей оккупированного Донбасса без благ цивилизации». С подобными заголовками вышли сегодня уважаемые и не очень украинские СМИ. В качестве доказательства журналисты ссылаются на скриншот страницы в социальной сети «ВКонтакте» некоего «жителя Горловки» Андрея Павлова.

Андрей пишет о ностальгии по довоенным временам; казалось бы, его можно понять. Но в самом конце поста появляется предложение, ради которого и был затеян спектакль. «Горловчанин» пишет, что согласился бы на любую изоляцию от Украины, но изолированным от России он себя не чувствует, поскольку «в Горловке стоят войска РФ».

Мы нашли страницу Павлова. О том, что он из Горловки, свидетельствует лишь подпись в графе «родной город». Страница создана 25 сентября и имеет всего три записи на стене. Но сегодня уже на основании поста с этой страницы украинскими СМИ создан ложный инфоповод.

Но «вишенкой на торте» является единственная фотография «горловчанина» Андрея Павлова, которую он или сами украинские СМИ – создатели страницы, позаимствовали из сети и даже не обработали. Вот это фото из рекламы мужской фотосессии, которую украинские СМИ нашли на информационном портале города Кирова. Дата публикации 10 сентября 2013 года.