Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Грузовик с хлебом пробил ограждение и упал в Неву в Петербурге
Весь мир
Более 50 мирных жителей погибли при последних авиаударах ВВС США в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Более 50 мирных жителей погибли при последних авиаударах ВВС США в Сирии

    16:49  27 Сентября 2017
    40

    Более 50 мирных жителей погибли при последних авиаударах ВВС США в Сирии

    Дамаск, 27 сентября. Авиаудары ВВС западной коалиции убили более 50 мирных жителей в Ракке, Хасаке и Дейр эз-Зоре.

    Сирийские общественные организации заявили, что в ходе последних бомбардировок города Ракка, а также населенных пунктов в провинциях Хасака и Дейр эз-Зор жертвами авиаударов ВВС международной коалиции во главе с США стали более 50 мирных жителей.  Несколько десятков человек получили серьезные ранения.

    Арабский канал «Аль-Манар» сообщил, что американская военная авиация использовала при бомбардировке окрестностей Дейр эз-Зора боеприпасы, начиненные белым фосфором.

    В министерстве иностранных дел Сирии подчеркнули, что вертолеты ВВС США эвакуируют террористов из опасных участков провинции Дейр эз-Зор и перебрасывают их на другие направления.

    Более 50 мирных жителей погибли при последних авиаударах ВВС США в Сирии

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #сирия #дейр эз-зор #ракка #ввс сша
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 103305

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29442

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42988

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23111

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8856
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин о ликвидации последнего химбоеприпаса в РФ: Это историческое событие

        Путин о ликвидации последнего химбоеприпаса в РФ: Это историческое событие

        15:44   27 Сентября 2017
        73
        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        12:22   27 Сентября 2017
        269
        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        9:09   27 Сентября 2017
        1503
        Сирия: пять командиров «Джебхат ан-Нусры» ликвидированы в провинции Идлиб — Минобороны РФ

        Сирия: пять командиров «Джебхат ан-Нусры» ликвидированы в провинции Идлиб — Минобороны РФ

        8:22   27 Сентября 2017
        3465