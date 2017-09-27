Более 50 мирных жителей погибли при последних авиаударах ВВС США в Сирии

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Дамаск, 27 сентября. Авиаудары ВВС западной коалиции убили более 50 мирных жителей в Ракке, Хасаке и Дейр эз-Зоре.

Сирийские общественные организации заявили, что в ходе последних бомбардировок города Ракка, а также населенных пунктов в провинциях Хасака и Дейр эз-Зор жертвами авиаударов ВВС международной коалиции во главе с США стали более 50 мирных жителей. Несколько десятков человек получили серьезные ранения.

Арабский канал «Аль-Манар» сообщил, что американская военная авиация использовала при бомбардировке окрестностей Дейр эз-Зора боеприпасы, начиненные белым фосфором.

В министерстве иностранных дел Сирии подчеркнули, что вертолеты ВВС США эвакуируют террористов из опасных участков провинции Дейр эз-Зор и перебрасывают их на другие направления.