Сирия и Россия в Дейр эз-Зоре: ВКС РФ и САА готовят бросок за Евфрат вопреки воле США

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«Пошла жара!» — эту фразу все чаще употребляют комментаторы, следящие за обострением российско-американского «партнерства» в Сирии. Надо сказать, для подобной реплики имеются все основания. Действительно, на сирийских фронтах становится все жарче.

Огонь по всем направлениям

Ретроспектива событий выглядит следующим образом.

5 сентября. Сирийские правительственные войска прорвали блокаду Дейр-эз-Зора, которую террористы «Исламского государства»2 (террористическая организация, запрещенная РФ) держали более трех лет.

18 сентября. Отряды правительственных войск при поддержке ВКС России форсировали реку Евфрат в районе Дейр-эз-Зора по понтонной переправе, наведенной инженерными подразделениями. Сражение за расположенные на левобережье Евфрата обширные нефтяные поля началось. Позже в интернете появятся фотографии того, кто командовал на переправе. Это был старший группы российских военных советников в Сирии генерал-лейтенант Валерий Асапов.

19 сентября. Несмотря на договоренности, подписанные 15 сентября в Астане, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывш. «Джебхат ан-Нусра»3, террористическая организация, запрещенная в РФ) и примкнувшие к ним отряды, не желающие выполнять условия режима прекращения боевых действий, с восьми часов утра развернули широкомасштабное наступление на позиции правительственных войск севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэскалации «Идлиб». Наступали боевики под прикрытием артподготовки и при поддержке бронетехники. Ко второй половине дня наступающим удалось вклиниться в оборону армии Башара Асада на глубину до 12 километров, на фронте до 20 километров.

В ходе этой операции под огонь боевиков попало подразделение российской военной полиции, развернутое на передовом наблюдательном пункте и обеспечивавшее контроль над соблюдением перемирия в зоне деэскалации. По мнению российского командования, попытка захвата российских военнослужащих и являлась одной из главных целей боевиков в ходе их наступления.

В результате нападения бандитов взвод военной полиции в количестве 29 человек оказался блокированным и в течение нескольких часов отражал атаки превосходящих сил противника. Оперативно созданный отряд деблокирования под командованием заместителя начальника российского Центра по примирению враждующих сторон героя России генерал-майора Виктора Шуляка, поддержанный штурмовой авиацией, сумел пробиться к окруженным и без потерь вывести их в район расположения подразделений Сирийской Арабской армии.

Уже ночью наступление боевиков окончательно захлебнулось под шквалом артиллерийских снарядов и авиабомб. Пользуясь этим, войска Асада перешли в контрнаступление и вернули утраченные днем позиции. За сутки этой мясорубки террористы потеряли около 850 человек убитыми, 11 танков, 4 БМП, 46 пикапов, 5 минометов, 20 грузовых автомобилей и 38 складов вооружения.

В тот же день Минобороны РФ отчиталось: «За последние сутки штурмовые подразделения сирийских правительственных войск при поддержке ВКС России, форсировав Евфрат, продолжили расширять захваченный плацдарм на восток от Дейр-эз-Зора. Сирийским войскам, несмотря на упорное сопротивление боевиков ИГ1, удалось освободить от террористов уже более 60 квадратных километров на левом берегу Евфрата».

Вместе с тем, МО РФ обратило внимание на неожиданный подъем уровня воды в реке, связав это с рукотворным сбросом воды на плотинах севернее по течению Евфрата. Иными словами, ответственность за попытки срыва переправы частей правительственной армии через Евфрат была возложена Москвой на «оппозиционные формирования», подконтрольные «международной коалиции» во главе с США.

Также были отмечены случаи массированных обстрелов асадовцев с северного направления, то есть со стороны формирований «сирийских демократических сил» (СДС), а также подразделений сил специальных операций США, которые якобы «оказывают» этим боевикам «медицинскую помощь» (цитата CNN).

Битва за нефтяные поля

20 сентября. Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что, по имеющимся у российской стороны данным, наступление боевиков в зоне деэскалации «Идлиб» инициировано американскими спецслужбами, чтобы остановить успешно развивающееся продвижение правительственных войск к востоку от Дейр-эз-Зора.

22 сентября. В 10 часов 11 минут дизель-электрической подводной лодкой «Великий Новгород», действующей в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, из подводного положения произведены пуски крылатых ракет «Калибр» по объектам террористов, принимавших участие в попытке захвата 29-ти российских военных полицейских на севере провинции Хама.

Согласно опубликованным в этот же день Минобороны РФ данным, по состоянию на сентябрь 2017 года, Вооруженными силами России в ходе сирийской кампании было совершено более 30 тысяч вылетов, нанесено 92 тысячи авиаударов, уничтожено 96 тысяч объектов международных террористических группировок, ликвидировано 53.707 боевиков и освобождено 87,4% территории САР.

24 сентября. Минобороны России опубликовало данные аэрофотосъемки, прямо свидетельствующие о нахождении и свободном перемещении в районах, подконтрольных ИГ, боевиков СДС и поддерживающих их сил специального назначения ВС США. Причем на этих опорных пунктах и рядом с ними нет ни одной воронки от разрыва боеприпасов, а тем более следов попаданий авиабомб.

По этому поводу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил: «Подразделения специального назначения ВС США обеспечивают беспрепятственное продвижение через боевые порядки «Исламского государства» подконтрольным США отрядам «сирийских демократических сил» (СДС). Не встречая сопротивления боевиков ИГ, отряды СДС продвигаются вдоль левого берега реки Евфрат в направлении города Дейр-эз-Зор».

Никаких разъяснений или опровержений по данному вопросу от представителей СДС или ВС США до сих пор не последовало, добавил официальный представитель МО.

В тот же день на передовом КП от попадания минометной мины погиб генерал-лейтенант Асапов. Обстоятельства гибели столь высокопоставленного офицера мгновенно порождают у общественности подозрения, что здесь что-то нечисто. Еще больше эти подозрения усилились после заявления замглавы МИД России Сергея Рябкова, объявившего, что гибель российского генерала в Сирии — это та цена, которую заплатила Россия за двуличность США в вопросе урегулирования кризиса в регионе.

25 сентября. Минобороны России опровергло сообщения лондонской «Обсерватории по правам человека в Сирии» и британского информационного агентства Reuters о якобы нанесении ударов российской авиацией по боевикам «Сирийских демократических сил», сражающимся с террористами ИГ в районе газовых месторождений Дейр-эз-Зора. Т.е. удары наносятся, но по выявленным огневым точкам ИГ, а также по выдвигающимся из тыловых районов резервам террористов.

Конашенков отметил: «Наши беспилотные средства и разведка, круглосуточно действующие в районе Дейр-эз-Зора, не фиксируют каких-либо боестолкновений боевиков СДС в арьергарде террористов ИГ. Особенно это касается районов углеводородных месторождений в провинции, где боевики ИГ сейчас оказывают ожесточенное сопротивление наступающим сирийским войскам».

Против кого воюет американский спецназ?

26 сентября. В Москве состоялась встреча заместителя начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Евгения Ильина и заместителя специального представителя Генерального секретаря ООН по Сирии Рамзи Эзельдина Рамзи.

Словно в доказательство своей бескомпромиссной позиции по Сирии, Россия продолжала ровнять с землей выявленные разведкой командные пункты и укрытия террористов.

Поднявшиеся с авиабазы «Энгельс» стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС в 12 часов 6 минут нанесли удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам международных террористических группировок в сирийских провинциях Дейр-эз-Зор и Идлиб. Истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30 и Су-35 с авиабазы «Хмеймим». Данными объективного контроля было подтверждено поражение всех целей.

Ряд иностранных СМИ попытался обвинить Россию в очередных «ковровых бомбежках госпиталей и школ», атаке «сирийских демократических сил» и даже создании реальной угрозы действующим непонятно на каком основании на сирийской территории спецназовцам США. МО РФ опровергло эти домыслы, не забыв, в свою очередь, опубликовать материалы, согласно которым на снимках опорных пунктов ИГ, занятых спецподразделениями американской армии, отсутствуют следы боестолкновений.

Это был очередной «толстый» намек на реальные, а не декларируемые Вашингтоном отношения между Штатами и боевиками. Озвученный МО РФ вопрос «С кем и против кого борется в Сирии американский спецназ?» ожидаемо остался без ответа.

В тот же день российские военные специалисты закончили монтаж 210-метрового малого автодорожного разборного моста через Евфрат. Сирийская правительственная армия получила возможность перейти от эпизодической переправы на противоположный берег немногочисленных отрядов к планомерной переброске через реку своих частей и соединений со всем положенным им по штату вооружением, благо пропускная способность наведенного моста составляет 8 тысяч машин в сутки.

Одновременно СМИ растиражировали заявление источника в органах безопасности САР: «Результаты предварительного расследования гибели генерала Асапова в Дейр-эз-Зоре свидетельствуют об утечке информации по поводу его местонахождения той стороне, которая совершила обстрел». Под «той стороной» российские СМИ подразумевали ИГ.

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27 сентября. Имена тех боевиков, которые непосредственно руководили нападением 18 сентября на российских военных полицейских, командованию российской военной группировки в Сирии уже были известны. Гоняться за каждым из них поодиночке смысла не было… В результате задействования многоуровневой системы разведки Минобороны России в Сирии были вскрыты дата и место совещания полевых командиров группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». Согласно оперативной информации, рандеву террористов должно было произойти южнее города Идлиб.

После подтверждения по нескольким каналам сбора полевых командиров в постройке вне населенного пункта и начала совещания по постройке был нанесен ракетно-авиационный удар. На предоставленных МО видеоматериалах видно, как точное попадание разносит крышу приземистого одноэтажного здания. И как из его окон и дверей вылетают длинные языки пламени вместе с какими-то ошметками…

В результате этого удара были убиты 5 полевых командиров, в том числе Абу Сульман ас-Сауди (начальник южного сектора провинции Идлиб), Абу аль-Аббас Анадин (эмир по финансовым вопросам), Абу Хасан (советник военного министра Абу Мухаммада аль-Джулани), Валид аль-Мустафа (помощник духовного лидера Абдаллы аль-Мухейсни), а также Абу Муджагид (шариатский судья). Вместе со своим эмирами оказались уничтожены 32 боевика из числа «штабных работников» и охраны, 6 «автотачанок» с крупнокалиберными пулеметами и очень удачно оказавшийся рядом склад боеприпасов.

Конашенков лаконично подвел итог: «Факт гибели руководства и младших командиров группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» от ракетно-авиационного удара подтвержден по нескольким независимым каналам. Специальные мероприятия по поиску и уничтожению всех боевиков, причастных к нападению на российских военнослужащих в Сирии, продолжаются».

Зима близко

Боевики, напавшие на российских военных полицейских, воздаяние за это получили. Теперь, надо полагать, настанет черед тех, кто наводил минометы на Валерия Асапова.

Принцип талиона, который Россия реализует на государственном уровне, по меньшей мере, с момента теракта, оборвавшего 31 октября 2015 года полет над Синаем российского авиалайнера, неумолим. Кровь за кровь — тут, как говорится, все понятно. Что же пока не предсказуемо, так это явное углубление кризиса российско-американского взаимодействия на сирийском ТВД.

Чем ближе конец организованного сопротивления ИГ в Сирии, тем активнее Штаты стремятся противодействовать Дамаску и Москве. Причем, совсем необязательно, чтобы эти акции осуществлялись с санкции президента США. Тем более что Дональд Трамп сейчас практически полностью поглощен борьбой с сопротивлением собственного госаппарата и американских элит.

Так или иначе, Вашингтон демонстрирует стремление посредством своих прокси — включая американские связи в структурах самого ИГ — продолжать вставлять палки в колеса российско-сирийской контртеррористической операции. Цель — остановить Асада с его союзниками перед Евфратом. Для этого американцами фактически используется все, за исключением прямого вооруженного противостояния с российской (но не с сирийской) стороной.

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Видимо, до какого-то момента Москва старалась с «партнерами» договориться. Но после столь явного заигрывания американцев с ИГ, инспирированного американцами наступления боевиков в зоне деэскалации «Идлиб» и гибели при крайне неоднозначных обстоятельствах генерала Асапова прежний формат взаимодействия в Сирии Москва отвергла.

Время разговоров кончилось. Настало время действий. Точнее — рывка правительственной армии за Евфрат с последующим взятием под контроль нефтяных полей и окончательной «зачисткой» территории за рекой от ИГ. Недаром всем показали малый автодорожный разборный мост. Пока другие страны мосты жгли, Россия их наводила. Сначала — через Керченский пролив, теперь — через Евфрат.

Как далеко готов зайти Вашингтон в своих ближневосточных играх? Насколько решительно Москва настроена «дожать» ИГ в Сирии? Планирует ли Россия во что бы то ни стало помочь Асаду восстановить контроль над нефтяными и газовыми месторождениями? Ответы на эти вопросы мы получим достаточно скоро.

А вот ответ на вопрос относительно дальнейших перспектив российско-американских отношений ясен уже сейчас. Увы, несмотря на то, что в Сирии «пошла жара», потепления между Москвой и Вашингтоном ждать не приходится.

В общем, как говорят в одном известном телесериале: «Зима близко».

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.