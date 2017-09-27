Соединенные Штаты исповедуют культ смерти, прикрываясь разговорами о «российской угрозе»

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Забавно слышать, как люди называют капиталистов в России «олигархами», когда, по мнению ученых, сегодня все Соединенные Штаты Америки считаются олигархией. А когда подконтрольные СМИ и политики рассказывают людям о «российской угрозе», они принимают все за чистую монету и начинают повторять фразы вроде: «Я не доверяю российским олигархам», «Мы не должны работать с российскими олигархами» и так далее.

Федеральное агентство новостей публикует перевод статьи «Спираль культа смерти» (Death Cult Spiral), опубликованной 26 сентября изданием Counter Punch. Автор: Хироюки Хамада (Hiroyuki Hamada).

Российские олигархи — это следствие политического вмешательства США, которое разрушило СССР. США не только вмешались в политические процессы СССР, но и уничтожили его. В ходе поддерживаемого США переворота были убиты тысячи человек, а страна была распродана «олигархам». Только Владимир Путин не захотел все продавать. Именно поэтому он считается «злом» с точки зрения американских олигархов.

И потом мы получаем таких людей как Морган Фримен, которые говорят, что США воюют с Россией. Такое разжигание конфликта отвратительно с его стороны, но в одном он прав. Америка действительно воюет с Россией, поскольку США сами создали структуру под названием «Аль-Каида» (запрещена в РФ — прим.) с которой русские воюют в Сирии.

Насколько я помню, США начали войну против терроризма под предлогом борьбы с «Аль-Каидой»1. Нам сказали, что именно эта группировка стояла за терактами 11 сентября. Но это, по мнению многих, был всего лишь повод украсть нефть у ближневосточных стран, защитить нефтедоллар и устранить неугодные режимы. Теперь мы видим, что США воюют в Сирии, чтобы передать нефтяные месторождения в руки поддерживаемых западом экстремистов и сепаратистов.

Западные страны постоянно воюют с террористами, которых сами обучали, поддерживали и финансировали. США используют их, чтобы вторгаться в страны и устанавливать военные базы по всему миру. Они уже развернули 900 военных баз и 17 шпионских агентств.

В настоящее время США бомбят семь стран, участвуют в глобальной разведке, тайных операциях и пропагандистских кампаниях. Все это ради поддержания экономической гегемонии. Колониальная политика США привела к гибели от 25 до 35 миллионов человек и превратила в беженца каждого сотого человека на планете. Но СМИ утверждают, что мы должны быть обеспокоены «российской угрозой».

Такие люди как Марк Цукерберг, братья Кох (совладельцы корпорации Koch Industries — прим.) или Дональд Трамп, являются воплощением руководящего принципа империи капитализма. Эти мастера капитализма совсем не глупы. Они наверняка обо всем знают. Они знают, что сказки об иностранных угрозах являются единственным способом объяснить все свои нелогичные действия. Эти живые воплощения богатства и власти, а также суррогатные голливудские знаменитости занимаются освящением ритуалов культа смерти, которые являются неотъемлемой частью существования Соединенных Штатов Америки.

Обратите внимание, что риск ядерной войны или изменение климата не представляются «риском» для империалистов. Представьте, что может сделать ядерный взрыв над Нью-Йорком, Бостоном или Вашингтоном, если вспомнить, что теракты 11 сентября сделали для развязывания войн против ближневосточных стран. Или как ураган «Катрина» помог перестроить целые районы и создать новые корпорации. Для нынешней экономической системы боль и страдания людей означают прибыль.

Теперь вы понимаете, что что означает «культ смерти»? Смертельная спираль капитализма ставит под угрозу наши жизни, и именно этот импульс, ведущий к ядерной войне и изменению климата, необходим для сохранения этой системы, в основе которой поклонение порядку, который убивает нас.

1 Организация запрещена на территории РФ.