Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Грузовик с хлебом пробил ограждение и упал в Неву в Петербурге
Общество
Матвиенко объяснила, почему хочет посмотреть «Матильду»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Матвиенко объяснила, почему хочет посмотреть «Матильду»

    17:11  27 Сентября 2017
    50

    Матвиенко: Я обязательно посмотрю «Матильду»

    Москва, 27 сентября. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что обязательно посмотрит фильм Алексея Учителя «Матильда», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    «Я ее обязательно посмотрю, так как хочу иметь свое мнение на этот счет», — сказала Матвиенко.

    Она уточнила, что спецпоказ «Матильды» для сенаторов не предусмотрен. «Мы уже вышли из времени, когда организованно, строем шли, устраивали просмотр «правильных» или «неправильных» кинофильмов», — добавила Матвиенко, отметив, что кинотеатра в здании Совфеда нет.

    Матвиенко: Я обязательно посмотрю «Матильду»

    Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы, входящие в парламентский комитет по культуре, договорились с режиссером Алексеем Учителем об организации закрытого предпремьерного показа «Матильды». 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Борис Любимов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 103305

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29442

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42988

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23111

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8856
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин о ликвидации последнего химбоеприпаса в РФ: Это историческое событие

        Путин о ликвидации последнего химбоеприпаса в РФ: Это историческое событие

        15:44   27 Сентября 2017
        73
        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        12:22   27 Сентября 2017
        269
        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        9:09   27 Сентября 2017
        1503
        Сирия: пять командиров «Джебхат ан-Нусры» ликвидированы в провинции Идлиб — Минобороны РФ

        Сирия: пять командиров «Джебхат ан-Нусры» ликвидированы в провинции Идлиб — Минобороны РФ

        8:22   27 Сентября 2017
        3465