Матвиенко объяснила, почему хочет посмотреть «Матильду»

В Избранное

Москва, 27 сентября. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что обязательно посмотрит фильм Алексея Учителя «Матильда», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Я ее обязательно посмотрю, так как хочу иметь свое мнение на этот счет», — сказала Матвиенко.

Она уточнила, что спецпоказ «Матильды» для сенаторов не предусмотрен. «Мы уже вышли из времени, когда организованно, строем шли, устраивали просмотр «правильных» или «неправильных» кинофильмов», — добавила Матвиенко, отметив, что кинотеатра в здании Совфеда нет.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы, входящие в парламентский комитет по культуре, договорились с режиссером Алексеем Учителем об организации закрытого предпремьерного показа «Матильды».