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Происшествия
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Украина
В ВСУ сообщили о задержании группы диверсантов перед пожаром под Винницей
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    В ВСУ сообщили о задержании группы диверсантов перед пожаром под Винницей

    16:44  27 Сентября 2017
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    В ВСУ сообщили о задержании группы диверсантов перед пожаром под Винницей

    Киев, 27 сентября. Перед пожаром на складах боеприпасов в Винницкой области Украины правоохранители задержали предполагаемых диверсантов. По словам пресс-секретаря ГУ развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергея Мисюры, 26 сентября в данном регионе под видом антитеррористических учений были проведены преследования и обыски диверсионных групп.

    Он отметил, что одной из них удалось доставить взрывное устройство на беспилотнике.

    «Постовые доложили о звуке в небе, потом начались подрывы снарядов, которые стояли на улице»,  — написал Мисюра в Facebook.

    По его словам, случившееся является террористическим актом.

    Пожар произошел в ночь на 27 сентября под Винницей. В результате пострадали два человека. Более 30 тысяч человек были эвакуированы из данного района пожара. СБУ возбудила уголовное дело по факту произошедшего.

     

     



     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #украина #винница
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