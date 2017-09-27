В ВСУ сообщили о задержании группы диверсантов перед пожаром под Винницей

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Киев, 27 сентября. Перед пожаром на складах боеприпасов в Винницкой области Украины правоохранители задержали предполагаемых диверсантов. По словам пресс-секретаря ГУ развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергея Мисюры, 26 сентября в данном регионе под видом антитеррористических учений были проведены преследования и обыски диверсионных групп.

Он отметил, что одной из них удалось доставить взрывное устройство на беспилотнике.

«Постовые доложили о звуке в небе, потом начались подрывы снарядов, которые стояли на улице», — написал Мисюра в Facebook.

По его словам, случившееся является террористическим актом.

Пожар произошел в ночь на 27 сентября под Винницей. В результате пострадали два человека. Более 30 тысяч человек были эвакуированы из данного района пожара. СБУ возбудила уголовное дело по факту произошедшего.





