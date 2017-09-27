Полиция попытается помешать референдуму о независимости Каталонии

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Барселона, 27 сентября. Сотрудники правоохранительных органов Каталонии (Mossos d'Esquadra) будут привлечены на избирательные участки для того, чтобы помешать проведению референдума о независимости региона. Об этом сообщили в среду журналистам представители каталонского правительства.

LATEST: Catalan Police Ordered To Close And Occupy Polling Stations In Catalonia To Stop Vote Going Ahead https://t.co/J0uzUUWDkT — The Spain Report (@thespainreport) September 27, 2017

Напомним, ранее глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон сообщил о том, что регион может в одностороннем порядке выйти из состава Испании.