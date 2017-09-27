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Кадыров о ликвидации Умарова: Международным террористам сломали хребет
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    Кадыров о ликвидации Умарова: Международным террористам сломали хребет

    16:36  27 Сентября 2017
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    Кадыров о ликвидации Умарова: Международным террористам сломали хребет

    Грозный, 27 сентября. Уничтожение главаря северокавказского бандформирования Доку Умарова стало переломным моментом в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. Об этом в среду заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    «Международным террористам был сломан хребет. Уничтожение «террориста номер один» говорит о том, что бандитов, где бы они не скрывались, настигнет  справедливое возмездие», — пишет он на своем канале в Telegram.

    Кадыров о ликвидации Умарова: Международным террористам сломали хребет

    Напомним, что ранее ФСБ официально подтвердила обнаружение в Ингушетии захоронения лидера боевиков Доку Умарова, который был уничтожен еще в 2013 году в ходе спецоперации.   

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    Автор: Геннадий Плющев
    #терроризм #кадыров #умаров #уничтожение
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