Кадыров о ликвидации Умарова: Международным террористам сломали хребет

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Грозный, 27 сентября. Уничтожение главаря северокавказского бандформирования Доку Умарова стало переломным моментом в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. Об этом в среду заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Международным террористам был сломан хребет. Уничтожение «террориста номер один» говорит о том, что бандитов, где бы они не скрывались, настигнет справедливое возмездие», — пишет он на своем канале в Telegram.

Напомним, что ранее ФСБ официально подтвердила обнаружение в Ингушетии захоронения лидера боевиков Доку Умарова, который был уничтожен еще в 2013 году в ходе спецоперации.