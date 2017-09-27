Стали известны подробности нападения ИГ на блокпосты курдов около Ракки

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Ракка, 27 сентября. Боевики «Исламского государства»1 подобрались к позициям курдов под видом беженцев.

Командование «Сирийских демократических сил» (SDF) сообщило, что передовые отряды боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) атаковали курдов в населенном пункте Самры около Ракки, переодевшись в беженцев. Именно это обеспечило первоначальный успех боевикам. Вскоре к игиловцам подошло подкрепление, курды оставили блокпосты и отступили в город.

После нескольких часов перестрелок курды подтянули к Самре свежие силы, и исламисты были отброшены. Обе стороны сообщают о крупных потерях в технике и живой силе противника. Источники приводят информацию о 40 погибших, как со стороны курдов, так и со стороны террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.