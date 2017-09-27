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Общество
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ЛНР: ВСУ готовят ударную группировку на линии фронта в Донбассе
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    ЛНР: ВСУ готовят ударную группировку на линии фронта в Донбассе

    18:03  27 Сентября 2017
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    ЛНР: ВСУ готовят ударную группировку на линии фронта в Донбассе

    Луганск, 27 сентября. Украинские силовики продолжают формировать ударную группировку на линии соприкосновения в Донбассе, перебрасывая технику и вооружение. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    По данным разведки ЛНР, в населенный пункт Старый Айдар прибыла колонна техники ВСУ, состоящая из двух БМП и трех грузовых автомобилей с личным составом и боеприпасами. В районе города Счастье зафиксировано прибытие четырех БМП, а также шести грузовых автомобилей с боекомплектом и личным составом ВСУ.

    Ранее официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что миротворческую миссию ООН следует разместить на российско-украинской границе. В свою очередь власти ЛНР выступили против данной инициативы, передает URA.RU.

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    Автор: Алексей Громов
    #всу #донбасс #украина #лнр #луганск
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