ЛНР: ВСУ готовят ударную группировку на линии фронта в Донбассе

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Луганск, 27 сентября. Украинские силовики продолжают формировать ударную группировку на линии соприкосновения в Донбассе, перебрасывая технику и вооружение. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По данным разведки ЛНР, в населенный пункт Старый Айдар прибыла колонна техники ВСУ, состоящая из двух БМП и трех грузовых автомобилей с личным составом и боеприпасами. В районе города Счастье зафиксировано прибытие четырех БМП, а также шести грузовых автомобилей с боекомплектом и личным составом ВСУ.

Ранее официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что миротворческую миссию ООН следует разместить на российско-украинской границе. В свою очередь власти ЛНР выступили против данной инициативы, передает URA.RU.