Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Грузовик с хлебом пробил ограждение и упал в Неву в Петербурге
Новороссия
ДНР: ВСУ за сутки выпустили более 100 снарядов по окраинам Донецка и Горловки
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ДНР: ВСУ за сутки выпустили более 100 снарядов по окраинам Донецка и Горловки

    16:29  27 Сентября 2017
    50

    ДНР: ВСУ за сутки выпустили более 100 снарядов по окраинам Донецка и Горловки

    Донецк, 27 сентября. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины выпустили по территории Донецкой народной республики более 100 снарядов и мин. Об этом сообщил начальник пресс-службы Минобороны ДНР Даниил Безсонов.

    Под ударами артиллерии ВСУ оказались населенные пункты в районе Донецка, Горловки и Мариуполя. В ходе обстрелов украинские силовики применяли минометы, вооружение БМП, а также различные виды гранатометов и стрелкового оружия.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп полностью поддерживает идею размещения миротворцев ООН на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, передает URA.RU.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #донбасс #украина #донецк #горловка #мариуполь
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 103308

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29442

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42989

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23111

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8856
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия под крылом ВКС РФ: российская авиация спасла САР от ИГИЛ и неминуемого развала

        Сирия под крылом ВКС РФ: российская авиация спасла САР от ИГИЛ и неминуемого развала

        17:13   27 Сентября 2017
        31
        Путин о ликвидации последнего химбоеприпаса в РФ: Это историческое событие

        Путин о ликвидации последнего химбоеприпаса в РФ: Это историческое событие

        15:44   27 Сентября 2017
        74
        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        12:22   27 Сентября 2017
        272
        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        9:09   27 Сентября 2017
        1503