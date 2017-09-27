ДНР: ВСУ за сутки выпустили более 100 снарядов по окраинам Донецка и Горловки

В Избранное

Донецк, 27 сентября. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины выпустили по территории Донецкой народной республики более 100 снарядов и мин. Об этом сообщил начальник пресс-службы Минобороны ДНР Даниил Безсонов.

Под ударами артиллерии ВСУ оказались населенные пункты в районе Донецка, Горловки и Мариуполя. В ходе обстрелов украинские силовики применяли минометы, вооружение БМП, а также различные виды гранатометов и стрелкового оружия.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп полностью поддерживает идею размещения миротворцев ООН на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, передает URA.RU.