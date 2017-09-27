Массовая аэрофобия: самолеты летают в обход Украины после пожара в Винницкой области

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Киев, 27 сентября. Самолеты большинства международных авиалиний изменили маршруты своих лайнеров после новости о пожаре на складе боеприпасов в Винницкой области.

Напомним, что руководство «Украэроцентра» решило закрыть воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания военного склада в Калиновке до 28 сентября. Сроки запрета могут продлить в зависимости от обстоятельств и скорости решения задач по ликвидации огня.

Однако большинство зарубежных авиакомпаний решили «перестраховаться» — над Украиной они больше не летают. Эта страна начала порождать «массовую аэрофобию» еще со времен катастрофы Boeing-777, и инцидент на складе боеприпасов в Винницкой области не прибавил людям храбрости.

Отметим, что в обычные дни над Украиной пролетают около 400 самолетов, сегодня же были замечены только два воздушных судна. Одно из них, при этом, находилось в непосредственной близости от Винницкой области.

Пожар на складе боеприпасов в Калиновке произошел в ночь на 27 сентября. С места происшествия были эвакуированы 22 тысячи человек. Известно также о двух пострадавших.