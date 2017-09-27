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Происшествия
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Украина
Массовая аэрофобия: самолеты летают в обход Украины после пожара в Винницкой области
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    Массовая аэрофобия: самолеты летают в обход Украины после пожара в Винницкой области

    16:56  27 Сентября 2017
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    Массовая аэрофобия: самолеты летают в обход Украины после пожара в Винницкой области

    Киев, 27 сентября. Самолеты большинства международных авиалиний изменили маршруты своих лайнеров после новости о пожаре на складе боеприпасов в Винницкой области.

    Напомним, что руководство «Украэроцентра» решило закрыть воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания военного склада в Калиновке до 28 сентября. Сроки запрета могут продлить в зависимости от обстоятельств и скорости решения задач по ликвидации огня.

    Однако большинство зарубежных авиакомпаний решили «перестраховаться» — над Украиной они больше не летают. Эта страна начала порождать «массовую аэрофобию» еще со времен катастрофы Boeing-777, и инцидент на складе боеприпасов в Винницкой области не прибавил людям храбрости. 

    Массовая аэрофобия: самолеты летают в обход Украины после пожара в Винницкой области

    Отметим, что в обычные дни над Украиной пролетают около 400 самолетов, сегодня же были замечены только два воздушных судна. Одно из них, при этом, находилось в непосредственной близости от Винницкой области.

    Пожар на складе боеприпасов в Калиновке произошел в ночь на 27 сентября. С места происшествия были эвакуированы 22 тысячи человек. Известно также о двух пострадавших.

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    Автор: Алексей Громов
    #украина #самолеты
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