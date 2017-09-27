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Политика
Крым предъявит Украине требования по фактам нарушений прав граждан
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    Крым предъявит Украине требования по фактам нарушений прав граждан

    16:44  27 Сентября 2017
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    Крым предъявит Украине требования по фактам нарушений прав граждан

    Симферополь, 27 сентября. Факты нарушений Украиной прав жителей Крыма начали собирать на полуострове. Об этом сообщил вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

    По его словам, сбор фактов ведется при участии юристов-международников, в том числе зарубежных.

    «Надо собирать эти все факты и предъявлять соответствующие требования юридического характера к украинским националистическим властям», — подчеркнул Мурадов.

    Он добавил, что в число нарушений входят ограничение движения жителей полуострова за границей, перекрытие подачи воды по Северо-крымскому каналу и энергетический блэкаут.

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #украина #крым #мурадов #нарушения
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