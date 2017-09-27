Крым предъявит Украине требования по фактам нарушений прав граждан

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Симферополь, 27 сентября. Факты нарушений Украиной прав жителей Крыма начали собирать на полуострове. Об этом сообщил вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

По его словам, сбор фактов ведется при участии юристов-международников, в том числе зарубежных.

«Надо собирать эти все факты и предъявлять соответствующие требования юридического характера к украинским националистическим властям», — подчеркнул Мурадов.

Он добавил, что в число нарушений входят ограничение движения жителей полуострова за границей, перекрытие подачи воды по Северо-крымскому каналу и энергетический блэкаут.