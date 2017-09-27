Безбилетник выпал из электрички под Тверью и погиб, убегая от контролеров

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Тверь, 27 сентября. В Тверской области из поезда выпал и скончался пассажир. Убегая от контроллеров, он вылез на внешнюю часть сцепки вагонов.

Об инциденте, который произошел 27 сентября, сообщили представители Московского следственного управления на транспорте СК России. Известно, что 31-летний мужчина ехал без билета в электропоезде сообщением «Вышний Волочок -Тверь».

Когда контролеры попросили его предъявить проездной документ, он в грубой форме отказался это сделать. В вагон была вызвана служба охраны. При попытке одного из охранников пресечь противоправные действия, безбилетник вырвался и побежал по подвижному составу в направлении головного вагона.

В районе платформы «Санаторий», правонарушитель, находясь в межвагонном пространстве, вылез через резиновое суфле на внешнюю часть сцепки вагонов и упал на железнодорожную насыпь. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Идет доследственная проверка.